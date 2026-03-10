Lừa đảo chiếm đoạt hơn 14,3 tỷ đồng, chủ hụi lãnh 17 năm tù

Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, ngày 10-3, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1967, ngụ xã Phú Lâm, tỉnh An Giang) 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, tòa buộc bị cáo Nga có trách nhiệm hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt của các hụi viên.

Bị cáo Nguyễn Thị Nga tại phiên toà

Theo cáo trạng, khoảng năm 2016, Nguyễn Thị Nga thông qua các mối quan hệ xã hội, trực tiếp đứng ra làm chủ nhiều dây hụi để hưởng tiền hoa hồng. Đến khoảng tháng 6-2018, do nhiều hụi viên đã hốt hụi nhưng không đóng “hụi chết”, trong khi Nga sử dụng tiền của các hụi viên để mua sắm tài sản và tiêu xài cá nhân, dẫn đến mất khả năng thanh toán, nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền.

Để thực hiện, Nga mở thêm nhiều dây hụi, cho nhiều người tham gia và tự thêm những tên khống, không có người thật chơi hụi, vào các dây hụi do mình làm chủ. Đến kỳ khui hụi, lợi dụng một số hụi viên không đến bỏ thăm, Nga tự ý lấy tên của những người này hoặc dùng các tên khống do mình đặt ra để hốt hụi, rồi nói dối với các hụi viên là đã có người hốt nhằm chiếm đoạt tiền.

Quang cảnh phiên toà

Ngoài ra, để thu hút thêm hụi viên tham gia, Nga đưa ra chương trình tặng xe máy Honda SH Mode cho người mua từ 2 phần hụi của dây hụi 10 triệu đồng, có giá trị từ 200 triệu đồng đến 250 triệu đồng.

Đến tháng 1-2019, khi đang làm chủ 131 dây hụi chưa kết thúc nhưng không còn khả năng thanh toán, Nga tuyên bố vỡ hụi.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2016 đến tháng 1-2019, dù không còn khả năng duy trì các dây hụi, Nga vẫn mở 131 dây hụi để làm chủ, mỗi dây 25 phần, tổng cộng 3.275 phần, rồi thực hiện hành vi gian dối, tự ý ghi khống tên 1.248 phần.

Trong đó, Nga đã hốt 761 phần để chiếm đoạt tiền của 1.035 phần hụi chưa hốt của các hụi viên, đồng thời lấy tên của các hụi viên khác để hốt 5 phần hụi, chiếm đoạt tiền của 199 hụi viên, với tổng số tiền hơn 14,3 tỷ đồng.

Ngày 7-5-2025, Nguyễn Thị Nga bị khởi tố, điều tra.

NAM KHÔI