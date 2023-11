Khởi tố vụ án xe khách chèn nhau trên quốc lộ 1A

Chiều 30-11, theo thông tin từ Công an thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa), Cơ quan CSĐT Công an thị xã đã ra quyết định khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng" để điều tra, làm rõ vụ 2 xe khách chèn ép, các nhân viên nhà xe đánh nhau.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 18-10, camera hành trình ghi lại cảnh 2 xe khách chèn ép nhau trên Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Hải An (thị xã Nghi Sơn). Nội dung này được đăng lên mạng Facebook. Tiếp đến, ngày 19-10, nhiều đoạn video khác được đăng tải, quay lại cảnh các nhân viên của 2 nhà xe dùng gậy gỗ, tuýp sắt đánh nhau.

Nắm bắt thông tin vụ việc, Trạm CSGT Quảng Xương (Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa) và Công an thị xã Nghi Sơn đã làm rõ 2 xe chèn ép nhau mang BKS 37F-007.17 (nhà xe An Bình Tâm) và 29H-869.04 (nhà xe Nhuận Năm).

Tài xế điều khiển 2 xe khách là Đậu Văn Thanh (sinh năm 1988, trú xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu) và Nguyễn Đăng Lộc (sinh năm 1987, trú xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, cùng tỉnh Nghệ An) được mời làm việc.

Bước đầu, 2 tài xế thừa nhận hành vi điều khiển xe chèn ép nhau như video phản ánh trên mạng xã hội. Nguyên nhân xuất phát từ việc 2 nhà xe có mâu thuẫn trong kinh doanh.

Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ về những người dùng gậy, tuýp sắt đánh nhau để xử lý theo quy định.