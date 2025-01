Không khí lạnh sắp tràn xuống, đề nghị các địa phương ứng phó

Dự báo Hà Nội sắp mưa gió rét do không khí lạnh tăng cường

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 9-1, khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ sẽ tiếp tục chìm trong giá rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến từ 10-13 độ C, vùng núi từ 6-9 độ C, riêng khu vực núi cao có nơi dưới 5 độ C.

Bên cạnh đó, trên vịnh Bắc bộ, khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, gió Đông Bắc sẽ mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-6m, biển động mạnh.

Trước tình hình này, chiều tối 7-1, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký công văn đề nghị các địa phương chủ động ứng phó.

Công văn của Bộ NN-PTNT đề cập các tỉnh, thành phố khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ cần theo dõi chặt chẽ diễn biến không khí lạnh, tuyên truyền kịp thời để người dân nắm bắt và có biện pháp phòng tránh. Các địa phương cũng được yêu cầu rà soát phương án ứng phó với rét đậm, rét hại, hướng dẫn người dân bảo đảm sức khỏe, tránh sử dụng bếp than trong phòng kín để giảm thiểu nguy cơ tai nạn.

Công tác bảo vệ gia súc, gia cầm, cây trồng cũng cần được chú trọng thông qua việc củng cố chuồng trại, dự trữ thức ăn, và phòng ngừa dịch bệnh.

Đối với các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang, Bộ NN-PTNT đề nghị thông báo cho tàu thuyền hoạt động trên biển để chủ động tránh gió mạnh, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Các địa phương cần duy trì liên lạc thường xuyên để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

VĂN PHÚC