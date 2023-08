Khuyến mãi “đậm”, kích cầu tiêu dùng

Thêm khách, tăng doanh thu

Ghi nhận tại một số doanh nghiệp du lịch, lượng khách đến các điểm vui chơi, mua sắm tăng đáng kể trong hè này. Các hãng lữ hành Saigontourist, BenThanh Tourist, Vietravel, Vietluxtour, TST Tourist… đang khuyến mãi từ 5-40% đối với các chương trình du lịch nội đô khám phá công trình kiến trúc quan trọng, có giá trị văn hóa lịch sử… Ví dụ, trải nghiệm tham quan đường sông; tham quan huyện Cần Giờ - lá phổi xanh của thành phố bằng đường bộ và đường sông với giá vé thấp nhất 599.000 đồng/người…

“Mức giá tour rất tốt cho những ai đam mê khám phá, muốn trải nghiệm một TPHCM vừa lạ vừa quen. Sau khi tìm hiểu giá cả, chất lượng dịch vụ, tôi chọn đạp xe ngắm cảnh TPHCM ban ngày, trải nghiệm ẩm thực tại các tuyến phố đêm và ngắm sông Sài Gòn, thưởng thức các tiết mục ca nhạc đặc sắc”, chị Phan Thụy Như Mai, du khách từ TP Hải Phòng có dịp tham quan TPHCM, chia sẻ.

Lãnh đạo Sở Du lịch TPHCM cho biết thêm, hàng chục điểm tham quan, nhà hàng, cơ sở lưu trú áp dụng giảm giá sâu cho du khách. Chẳng hạn, Khu dã ngoại Green Park, Địa đạo Củ Chi, Khu di tích lịch sử Chiến khu rừng Sác, Đài quan sát Sky Deck, Khu du lịch văn hóa Suối Tiên, Thảo cầm viên Sài Gòn… giảm giá từ 10-50% dịch vụ, giá vé dịp cao điểm hè 2023. Tương tự, nhà hàng Mái Lá, Kingscross, Vietnam House, Buffet Hoàng Yến, Le Monde Stak… giảm từ 5-50% kèm quà tặng cho khách.

Thông tin từ Vietnam Airlines, hãng giảm đến 82% giá vé từ ngày 12-6 đến 23-12 cho các công ty du lịch để xây dựng chương trình trọn gói, trên tất các các chuyến bay nội địa đến TPHCM và ngược lại. Vietjet Air áp dụng khuyến mãi mỗi ngày cho toàn mạng bay nội địa, trong đó có các đường bay đến TPHCM với giá vé 0 đồng (chưa gồm thuế phí); khuyến mãi cho các đường bay quốc tế đến TPHCM vào thứ tư, thứ năm và thứ sáu hàng tuần với giá vé 0 đồng (chưa gồm thuế phí)…

Ông Trần Thế Dũng, Tổng Giám đốc Vietluxtour, cho hay, doanh nghiệp đang tăng cường tiếp thị cùng các hoạt động xúc tiến thương mại để đón khách quốc tế. Đối với địa bàn TPHCM, Vietluxtour phát triển dòng sản phẩm đặc trưng “TPHCM - Xưa và nay”, tham quan các di tích văn hóa, lịch sử Biệt động Sài Gòn, Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trụ sở HĐND - UBND TPHCM, tour ẩm thực thưởng thức món ngon tại các nhà hàng, quán ăn đạt chứng nhận của Michelin Guide, tour “Sắc màu đêm thành phố”…

“Với thị trường ổn định kết hợp chương trình liên kết, kích cầu giữa các ngành như hàng không, lưu trú, kỳ vọng ngành du lịch thành phố phục hồi trong năm 2023 và bước sang giai đoạn tăng trưởng mới trong năm 2024-2025”, ông Trần Thế Dũng chia sẻ.

Giữ khách bằng chất lượng dịch vụ

Để níu giữ du khách ở lại, chi tiêu nhiều hơn, góp phần tăng doanh thu, ngành du lịch TPHCM đã chuẩn bị các phương án đón tiếp và có kế hoạch cụ thể. Về phía các doanh nghiệp, sự nỗ lực chung tay cùng ngành du lịch TPHCM cũng được thể hiện rõ nét qua dấu ấn các sản phẩm chuyên biệt thời gian gần đây. Điển hình như “Chùm tour Sài Gòn với Vespa cổ”, “Tôi yêu trải nghiệm”, “Món Việt từ chợ Bến Thành”, “Rối nước và du ngoạn sông Sài Gòn”…

Đáng chú ý, lần đầu tiên tại TPHCM sẽ diễn ra Lễ hội sông nước do Sở Du lịch TPHCM phối hợp Sở VH-TT TPHCM cùng các sở, ngành tổ chức, diễn ra từ ngày 4 đến 6-8. Song song với hoạt động lễ hội (tại cảng Sài Gòn - cảng hành khách tàu biển, công viên Bến Bạch Đằng, khu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè…) còn có những hoạt động thể thao dưới nước như giải đua thuyền ở bến Bạch Đằng, trình diễn dù lượn, trình diễn bay bằng ván phản lực nước - flyboard, trình diễn chiếu sáng nghệ thuật khu dù lượn trên cao…

Ngoài ra, vào các buổi tối, từ 30-40 tàu thuyền của các đơn vị đang khai thác du lịch trên sông Sài Gòn trang trí rực rỡ diễu hành dọc bờ sông để quảng bá về lễ hội… Điểm nhấn của lễ hội là show diễn “Dòng sông kể chuyện” lúc 20 giờ ngày 6-8 tại cảng Sài Gòn - cảng hành khách tàu biển. Lễ hội sông nước hứa hẹn là một “bữa tiệc” thịnh soạn, thu hút du khách trong và ngoài nước. Có trên 750 diễn viên, nghệ nhân dân gian cùng ê kíp đạo diễn, chuyên gia, nghệ sĩ hàng đầu trong ngành nghệ thuật cùng bắt tay thực hiện sự kiện.

Ông An Sơn Lâm, Giám đốc Công ty TNHH Thuyền buồm Đông Dương, chia sẻ, rải đều trong tuần, khách đặt lịch đến ngắm cảnh sông Sài Gòn, ăn uống và thưởng thức các tiết mục ca nhạc… khá đông, gần bằng mức cao điểm trước dịch Covid-19. “Chúng tôi thường xuyên tập huấn nghiệp vụ cho nhân viên nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, giúp khách hàng luôn cảm thấy thân thiện, an toàn. Các nghệ sĩ phục vụ trên tàu cũng là đội ngũ chuyên nghiệp, đam mê với nghề, được khách hàng đánh giá cao”, ông An Sơn Lâm cho biết.

Còn ông Thái Doãn Hồng, Chủ tịch HĐQT Công ty Du lịch Công đoàn TPHCM, cho rằng ngoài sản phẩm hấp dẫn thì phần “hồn” của mỗi tour du lịch chính là đội ngũ hướng dẫn viên, nhân viên phục vụ của các công ty, góp phần níu giữ du khách hiệu quả nhất.