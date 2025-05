Chộn rộn du lịch hè

Du khách vui chơi tại Đà Lạt (Lâm Đồng) dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5-2025. Ảnh: LINH THÙY

Tour nội địa: nhộn nhịp “hành trình xanh”

Nhẩm tính chỉ còn vài tuần nữa bọn trẻ bắt đầu nghỉ hè, chị Phó Thị Lâm Mỹ (TP Thủ Đức) đã tất bật “săn” tour. “Đặt mua tour sớm có lợi hơn nên tôi quyết định đặt tour đường bộ, khởi hành từ TPHCM đi Cần Thơ - Châu Đốc - Hà Tiên 4 ngày 3 đêm cuối tháng 5 này, giá 4,75 triệu đồng/người”, chị Mỹ chia sẻ. Trong khi đó, anh Lê Ngọc Huân (ngụ quận 12) đặt các tour đi Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai… đón “mùa hè dịu mát” từ đầu tháng 4.

Theo ghi nhận, với tour di chuyển bằng máy bay, khởi hành từ TPHCM đi các tỉnh như Ninh Bình, Hà Nội, một số tỉnh khu vực Đông Bắc, Tây Bắc, mức giá tại thời điểm này từ 8-12 triệu đồng/người. Nhóm tour biển đảo đến Phú Quốc, Côn Đảo, Nha Trang… cũng khá “hot”. Hiện tại, giá tour khởi hành TPHCM đi Côn Đảo, Phú Quốc ở mức 4,7-5,7 triệu đồng/người, tùy thương hiệu.

Đặc biệt, mua tour trọn gói trong nước có mức giá “mềm” hơn so với việc khách đặt riêng lẻ (đặt vé máy bay, phòng khách sạn riêng…). Chị Minh Ngọc (ngụ quận Tân Phú) cho biết, các năm trước, nhóm bạn chị thường rủ nhau đi du lịch tự túc, vì cho rằng sẽ có giá tốt hơn so với đặt tour trọn gói. “Chúng tôi đặt vé máy bay khứ hồi từ TPHCM đến Phú Quốc khoảng 2,5 triệu đồng người. Phòng khách sạn từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/phòng/ngày, ở được 2-3 người. Tuy vậy, dịch vụ thuê xe đưa đón, chi phí ăn uống bên ngoài khá cao nên nhẩm tính mỗi người mất từ 6-8 triệu đồng/tour/người. Do vậy, năm nay chúng tôi quyết định chọn một thương hiệu lớn và đi tour trọn gói”, chị Ngọc tính toán.

Dự báo xu hướng du lịch quốc tế mùa hè này của Hội đồng Du lịch và Lữ hành thế giới (WTTC), ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ của các xu hướng “du lịch xanh”, “trải nghiệm bền vững” và “cá nhân hóa hành trình”. Trong đó, các điểm đến sở hữu thiên nhiên trong lành như Phú Quốc, Côn Đảo, Vườn quốc gia Tràm Chim, tour U Minh Hạ mùa gác kèo ong… luôn thu hút khách trong và ngoài nước. Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Tiếp thị Công ty Du lịch Vietravel thông tin, đơn vị đang khởi động chiến dịch “Giữ cánh sếu - Giữ triệu màu xanh”. Theo đó, người lớn đi đăng ký tour Tràm Chim cùng trẻ em dưới 12 tuổi thì trẻ em được miễn phí. Đây là cơ hội để các em nhỏ có dịp gần gũi thiên nhiên, quan sát các loài chim quý hiếm, trải nghiệm hệ sinh thái ngập nước đặc trưng…

Du khách tham quan, trải nghiệm các dịch vụ tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tour ngoại cũng đông khách

Ghi nhận tại một số công ty du lịch, các tour nước ngoài đi Thái Lan, Trung Quốc… đang có mức giá tốt. Chẳng hạn, tour Thái Lan gồm Bangkok - Pattaya - TP Muang Boran - Dạo thuyền sông Chaophraya - Buffet Baiyoke Sky, khởi hành từ Hà Nội có giá gần 8,4 triệu đồng/người. Tour Trung Quốc (khởi hành từ Hà Nội) đến Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Thiên Tử Sơn - Hồ Bảo Sơn…; Thượng Hải - Hàng Châu - Ô Trấn…, có giá từ 12-13 triệu đồng/người.

Theo ông Nguyễn Thành Lưu, Tổng Giám đốc Lữ hành Saigontourist, đơn vị có ký kết hợp tác với nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ nên giá tour đưa ra luôn ưu đãi, tăng tính trải nghiệm cho khách hàng. Các tour khởi hành đến những thị trường gần như Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc… được khách quan tâm nhiều. “Thời điểm này, sức mua tour còn chậm. Khách có xu hướng quyết định mua tour nhanh chóng, chọn tour cận ngày khởi hành, bao gồm cả những đoàn khách lớn chứ không riêng gì khách lẻ”, ông Nguyễn Thành Lưu cho biết.

Hiện tại, TSTtourist đang triển khai chương trình “Hè sôi động 2025” kéo dài đến hết 25-7 với hàng trăm sản phẩm tour trong và ngoài nước, bao gồm khám phá vẻ đẹp nổi tiếng trên khắp dải đất hình chữ S cũng như trải nghiệm danh thắng nổi tiếng ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Australia...

Nhu cầu vui chơi của người dân được ngành du lịch dự báo tiếp tục tăng trưởng tốt vào kỳ nghỉ hè này. Tuy vậy, thời điểm này cũng nổi lên một số vụ lừa đảo liên quan đến đặt phòng hoặc tình trạng mạo danh các thương hiệu du lịch uy tín. Bà Nguyễn Thị Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam khuyên người tiêu dùng thận trọng trước khi đặt mua các sản phẩm du lịch có giá rẻ bất ngờ, cần tìm hiểu thông tin (công ty, giấy phép kinh doanh, bảo hiểm du lịch…) thật kỹ trước khi đóng tiền. Tại một cuộc họp mới đây, ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng đề nghị ngành du lịch các địa phương cần mạnh tay xử lý tình trạng hét giá, chặt chém du khách, làm ảnh hưởng đến bộ mặt du lịch quốc gia…

E ngại chuyến bay bị hoãn, hủy Vietnam Airlines thông tin đã mở 9 triệu vé máy bay dịp hè này. Nhiều dải giá vé hợp lý chặng nội địa, quốc tế đã được tung ra phục vụ khách hàng. Hãng sẽ khai thác hơn 43.000 chuyến bay trong dịp cao điểm hè, tương đương gần 9 triệu ghế, tăng 14% so với hè 2024. Tương tự, Vietjet cũng đã khởi động mùa cao điểm hè bằng chương trình khuyến mãi, giảm giá vé cao nhất tới 55%, áp dụng từ ngày 5-5 đến 18-5 cho các chuyến bay giai đoạn từ 15-5 đến 30-11-2025. Tuy nhiên nhiều người dân vẫn lo ngại tình trạng chuyến bay bị delay dẫn đến việc di chuyển bị mệt mỏi, ảnh hưởng công việc. Chẳng hạn vào ngày 20 và 21-4 vừa qua Vietjet triển khai hỗ trợ voucher giảm giá từ 500.000 đến 1 triệu đồng cho khách bị hoãn, hủy chuyến bay, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, một số hành khách của Vietjet phản hồi vẫn chưa nhận được voucher giảm giá này.

THI HỒNG