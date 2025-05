Bến Tre: Tổng thu du lịch hơn 147 tỷ đồng trong dịp lễ 30-4 và 1-5

Ngày 5-5, bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Bến Tre cho biết, kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, khách du lịch đến Bến Tre tăng hơn so với cùng kỳ năm 2024 là 26%, tổng doanh thu ước đạt trên 147 tỷ đồng.

Khách du lịch thích thú đến với không gian xanh mát tại Bến Tre

Theo đó, tổng khách du lịch đến Bến Tre ước đạt 118.564 lượt, tăng 10% so cùng kỳ của năm 2024 (107.785 lượt), trong đó khách quốc tế ước đạt khoảng 28.594 lượt, tăng 20% so cùng kỳ năm 2024 (23.828 lượt). Tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 147 tỷ đồng, tăng 26% so cùng kỳ năm 2024 chỉ đạt 117 tỷ đồng.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, công suất phòng phục vụ bình quân của các cơ sở lưu trú đạt từ 70 - 90%, đặc biệt giá phòng ổn định, đúng giá niêm yết.

Du khách khám phá Bến Tre bằng tàu du lịch

Ngoài ra, các điểm đến, cơ sở lưu trú trong và ngoài tỉnh gắn kết, liên kết trong thiết kế đường tour, sản phẩm dịch vụ phục vụ theo nhu cầu du khách; một số lữ hành và điểm du lịch cộng đồng ra mắt và chào bán các tour mới như: tour du lịch gắn bảo vệ môi trường, trồng cây; tour về nguồn thăm địa chỉ đỏ…

Còn tại Đồng Tháp, trong 5 ngày nghỉ lễ đã đón trên 112.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm, sử dụng dịch vụ du lịch.

Tổng thu từ du lịch trên địa bàn toàn tỉnh đạt hơn 13,5 tỷ đồng. Công suất sử dụng buồng phòng tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn toàn tỉnh ước đạt khoảng 65% công suất.

Du khách check-in vườn dâu tại Sa Đéc

Du khách check-in vườn hoa anh đào tại Làng hoa Sa Đéc (TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp)

Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Tháp Lê Thị Mai Trinh cho biết, trong kỳ lễ năm nay, một số sản phẩm du lịch đặc sắc được mở để làm hài lòng du khách đến từ phương xa, đặc biệt đối với khách nước ngoài.

Trong đó, khách du lịch ấn tượng khi được check-in vườn quýt hồng trĩu quả, thay vì chỉ được tham quan vào những ngày cuối năm.

Cũng tại đây, du khách còn được trải nghiệm không gian nhà xưa còn lưu giữ nội thất từ bàn thờ gia tiên, bàn tròn, bộ ván ngựa, chõng tre; tham gia các hoạt động gieo hạt, ươm cây, trồng cây… cùng làm nông dân một ngày.

Du khách còn trải nghiệm ẩm thực dân gian tại chợ quê Tân Thuận Đông và Không gian văn hóa đêm Tân Thuận Tây (Thành phố Cao Lãnh); chợ quê Tràm Chim (huyện Tam Nông); chợ quê tại Khu di tích Gò Tháp và chợ quê Xã Mỹ Đông huyện Tháp Mười, chợ phiên Xóm Rẫy huyện Cao Lãnh…

TÍN HUY