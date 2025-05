11 khách sạn, khu nghỉ dưỡng Việt Nam gia nhập mạng lưới du lịch sang trọng hàng đầu thế giới

Danh sách các đại diện Việt Nam trong Virtuoso quy tụ nhiều tên tuổi tiêu biểu như Sofitel Legend Metropole Hanoi, Four Seasons Resort The Nam Hai (Hội An), Park Hyatt Saigon, Amanoi (Ninh Thuận), The Anam Mũi Né...

Virtuoso có trụ sở tại Fort Worth, Texas (Hoa Kỳ), cùng các văn phòng toàn cầu đặt tại New York, Sydney, Thượng Hải và Mexico. Mạng lưới này kết nối hơn 20.000 cố vấn du lịch cao cấp và hơn 2.000 thương hiệu trong các lĩnh vực khách sạn, du thuyền, lữ hành và trải nghiệm xa xỉ. Được xem là một trong những chuẩn mực uy tín nhất trong ngành du lịch cao cấp, Virtuoso chỉ lựa chọn những khách sạn đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt về chất lượng dịch vụ, tính độc quyền và cam kết phát triển bền vững.

Việc ngày càng nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng của Việt Nam gia nhập Virtuoso cho thấy sự trưởng thành của ngành du lịch cao cấp trong nước. Đây không chỉ là sự công nhận về mặt chất lượng, mà còn là lời mời gọi đầy hấp dẫn đến từ một điểm đến đang trên đà phát triển mạnh mẽ, giàu bản sắc và thân thiện với môi trường.

MAI AN