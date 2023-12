Khuyến nghị tăng thuế đồ uống có đường, có cồn

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa khuyến nghị các quốc gia cần tăng thuế đối với các loại đồ uống có đường và đồ uống có cồn.

Theo WHO, mỗi năm có 2,6 triệu người tử vong do sử dụng đồ uống có cồn và 8 triệu người tử vong do chế độ ăn không lành mạnh. Trong khi đó, thuế trung bình toàn cầu đối với những sản phẩm này hiện ở mức thấp.

WHO nêu rõ, mặc dù hiện có 108 quốc gia áp một số loại thuế đối với các mặt hàng đồ uống có đường, nhưng trên toàn cầu, thuế tiêu thụ đặc biệt trung bình chỉ chiếm 6,6% giá nước ngọt. Ngoài ra, tuy cho đến nay, có 148 quốc gia trên thế giới đã áp thuế tiêu thụ đặc biệt trong nước đối với đồ uống có cồn, nhưng ít nhất 22 quốc gia, hầu hết là ở châu Âu, miễn thuế này đối với rượu vang.

WHO cũng vừa ban hành sổ tay hướng dẫn 194 quốc gia thành viên thực hiện chính sách đánh thuế và quản lý đồ uống có cồn.

