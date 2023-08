Kiềm chế, kéo giảm số vụ cháy ở TPHCM

6 tháng năm 2023, Công an TPHCM triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả các biện pháp đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH). Qua đó, tình hình cháy trên địa bàn thành phố được kiềm chế, kéo giảm về số vụ so với cùng kỳ năm 2022.