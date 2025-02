Kiểm tra năng lực nhà thầu thi công dự án đường Vành đai 3 TPHCM. Ảnh: QUỐC HÙNG

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông khẩn trương phối hợp với Sở TN-MT, các cơ quan liên quan làm việc với các cơ quan chuyên môn của các tỉnh (Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre) để đẩy nhanh tiến độ cấp phép, khai thác mỏ vật liệu xây dựng, cung cấp cát cho dự án theo tiến độ yêu cầu; chỉ đạo nhà thầu thi công chủ động huy động nguồn cát thương mại cung cấp cho dự án để tổ chức thi công xử lý nền đất yếu, không chờ nguồn cát khai thác từ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, xây dựng chi tiết tiến độ các hạng mục (như xử lý nền đường, nội dung công việc, thời gian tương ứng...); tăng cường chỉ đạo trên công trường, huy động mọi nguồn lực, máy móc thiết bị, nhân lực; tăng mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ đảm bảo kế hoạch theo yêu cầu.

Kiểm tra nguồn gốc xuất xứ của vật liệu, vật tư, thiết bị đưa vào công trình dự án đường Vành đai 3. Ảnh: QUỐC HÙNG

Song song đó, kiểm tra năng lực thực tế của nhà thầu thi công xây dựng công trình so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng (gồm nhân lực, thiết bị thi công, phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình). Kiểm tra, giám sát chặt chất lượng, nguồn gốc xuất xứ của vật liệu, vật tư, thiết bị đưa vào công trình; biện pháp thi công, chất lượng thi công và công tác nghiệm thu hạng mục công trình, công trình, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật của dự án. Kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật, đặc biệt đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng phải được kiểm định kỹ thuật an toàn.

Xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm về trình tự biện pháp thi công, công tác đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Tăng cường công tác quản lý hồ sơ nghiệm thu; trình tự thủ tục, hồ sơ pháp lý trong quá trình thi công.

Chỉ đạo Tư vấn giám sát tăng cường công tác kiểm tra hệ thống quản lý, kiểm soát của nhà thầu thi công về công tác an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, chấn chỉnh kịp thời việc triển khai tại hiện trường của nhà thầu thi công theo đúng biện pháp thi công đã được chấp thuận và theo quy định; kịp thời điều chỉnh, bổ sung khi cần thiết và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm về trình tự biện pháp thi công dự án đường Vành đai 3. Ảnh: QUỐC HÙNG

Thực hiện đầy đủ ý kiến kết luận của Cơ quan Thường trực Hội đồng kiểm tra Nhà nước về nghiệm thu công trình xây dựng trong quá trình kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình của chủ đầu tư. Trong quá trình thi công, các khó khăn, vướng mắc liên quan đến chất lượng công trình, kịp thời báo cáo Hội đồng kiểm tra Nhà nước về nghiệm thu công trình xây dựng để được xem xét, có ý kiến.

Về điều chỉnh cục bộ xử lý nền đất yếu trên tuyến tại một số gói thầu thuộc dự án, cần lập luận cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, làm rõ nguyên nhân điều chỉnh; tổ chức thẩm định, phê duyệt đối với các nội dung thuộc thẩm quyền, đảm bảo chặt chẽ, phát huy hiệu quả đầu tư, tiến độ dự án; thực hiện đầy đủ, chặt chẽ và đúng quy định về quản lý chi phí.

Sở GTVT thường xuyên theo dõi, hướng dẫn chủ đầu tư nhằm đảm bảo các mốc tiến độ hoàn thành theo kế hoạch đề ra; trường hợp khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời tham mưu, đề xuất UBND TP giải quyết.

QUỐC HÙNG