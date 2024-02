Kiên Giang: 202 hộ đăng ký tự quản mốc quốc giới

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng bằng khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân

Đến nay, trên tuyến biên giới đất liền thuộc tỉnh Kiên Giang có 202 hộ với 816 người đăng ký tự quản mốc quốc giới với hơn 49km đường biên giới. Trên toàn tuyến biên giới thành lập 17 tổ/85 thành viên Tổ an ninh trật tự. Ở khu vực biên giới biển, đảo thành lập 39 tổ/460 tàu/443 thành viên Tổ tàu thuyền an toàn và 7 tổ/39 thành viên bến bãi an toàn.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng yêu cầu Bộ đội Biên phòng Kiên Giang tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và Tỉnh ủy – HĐND – UBND tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các đoàn thể và nhân dân phát huy sức mạnh tổng hợp trong phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn biểu dương và chúc mừng thành tích, những kết quả đạt được trên các mặt công tác thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân của sở, ngành, địa phương trong 5 năm qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đề nghị thời gian tới, các sở, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, địa phương và quần chúng nhân dân về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày Biên phòng toàn dân.

Chủ động nắm chắc tình hình nội và ngoại biên, kiên quyết và mềm dẻo, khéo léo giải quyết những vấn đề xảy ra trên biên giới, không để phát sinh “điểm nóng”, phức tạp về an ninh chính trị tạo điều kiện để kẻ địch chống phá. Duy trì, củng cố, giữ gìn tốt mối quan hệ với chính quyền, các lực lượng và nhân dân hai bên biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị; phục vụ tốt chủ trương mở cửa, giao lưu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng, Nhà nước…

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang



Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã trao bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, khắc phục khó khăn bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia” của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho Bộ đội Biên phòng tỉnh. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao bằng khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019-2024, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; 29 kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia” cho các cá nhân.

UBND tỉnh Kiên Giang tặng nhiều bằng khen cho tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019-2024.

LÊ QUỐC