Gửi báo cáo đến Quốc hội, Bộ Xây dựng cho biết, số lượng nhà chung cư, nhà ở riêng lẻ giao dịch thành công năm nay chỉ bằng 43% cùng kỳ năm ngoái.

Giao dịch bất động sản chủ yếu ở phân khúc đất nền nhưng cũng giảm khoảng 68% so với cùng kỳ năm 2022.

Báo cáo do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ký nêu nhận định: "Thị trường bất động sản vẫn tiềm ẩn những yếu tố gây bất ổn, từ nguy cơ bong bóng sang suy thoái, thiếu nguồn cung ở các phân khúc và cơ cấu hàng hoá chưa phù hợp nhu cầu”. Trong quý 2, số lượng dự án hoàn thành chỉ bằng một nửa so với quý 1 và bằng khoảng 29% so với cùng kỳ năm 2022. Nhiều dự án bị dừng hoặc chậm triển khai do gặp khó khăn về pháp lý, vốn.

Thêm vào đó, giá bất động sản tăng cao gây khó khăn cho người mua có nhu cầu thực. Giá chung cư mới tại Hà Nội, TPHCM tăng trở lại trong quý 2, dù thị trường bất động sản có dấu hiệu chững lại.

Ở phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng, giá vẫn giảm do chi phí vốn hiện vẫn ở mức cao. Tại nhiều địa phương, Bộ Xây dựng cho biết, giá bán biệt thự, đất nền tại nhiều dự án giảm 2%-5% so với quý đầu năm. Cá biệt có dự án liền kề shophouse được rao bán hạ 10%-15% so với giá gốc.

Trong khi đó, thị trường bất động sản thiếu phân khúc bình dân. Theo Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, tỷ lệ phân khúc này giảm từ 20% năm 2019 xuống dưới 5% vào năm 2022.

Nhiều giải pháp đã được cơ quan quản lý thực hiện để gỡ khó và thúc đẩy thị trường bất động sản, nhất là phân khúc nhà ở xã hội, như hoàn thiện, trình Quốc hội ban hành Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), trong đó kiến nghị Quốc hội cho áp dụng sớm chính sách đối với nhà ở xã hội, dự kiến 45 ngày sau khi luật được Quốc hội thông qua. Tổ công tác của Thủ tướng sẽ tiếp tục làm việc với các địa phương (Hà Nội, TPHCM) để rà soát tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án bất động sản.

Đến nay, Tổ công tác đã nhận được 108 văn bản phản ánh khó khăn, kiến nghị của các địa phương, doanh nghiệp liên quan tới 168 dự án bất động sản. Số văn bản này đã được Tổ công tác rà soát, xử lý theo thẩm quyền hoặc gửi tới cơ quan có thẩm quyền xử lý. Để tăng nguồn cung phù hợp nhu cầu, thu nhập người lao động, theo Bộ Xây dựng, đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp 2021-2030 được đẩy mạnh triển khai.