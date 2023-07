Kiên quyết dẹp các tụ điểm phát sinh tệ nạn xã hội

Nhằm kéo giảm tội phạm trên địa bàn TPHCM, Công an 21 quận, huyện và TP Thủ Đức đã tổ chức nhiều đợt đột kích vào các quán bar, nhà hàng, beer club, vũ trường... Lực lượng công an đã kịp thời ngăn chặn, xử lý nhiều “dân chơi” dương tính với chất ma túy và phát hiện nhiều đầu nậu cung cấp chất cấm cho các tụ điểm ăn chơi này.

Cứ kiểm tra là ra vi phạm

Vào ngày 21-6, qua công tác nắm tình hình, Công an TPHCM phát hiện ô tô do Trần Văn Hậu điều khiển chở 70 bình khí N2O (khí cười) nên bắt giữ. Trần Văn Hậu khai chở số hàng này từ kho hàng ở 44C xa lộ Hà Nội (phường Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đi giao theo yêu cầu của một đối tượng tên Cao Đức Dũng. Qua xác minh, đối tượng Dũng thuê kho hàng nói trên rồi thiết kế lại, làm vách ngăn để che giấu hành vi sang chiết khí cười từ bồn container qua các bình nhỏ, sau đó đưa đi tiêu thụ. Hai ngày sau, Công an TPHCM cùng Công an TP Dĩ An đột kích vào kho hàng, phát hiện 1.202 bình chứa đầy khí cười cùng máy móc, thiết bị, dụng cụ phục vụ việc sang chiết khí cười. Tổng số hàng bị phát hiện là hơn 21 tấn khí cười.

Vài tháng gần đây, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an TPHCM, Công an các quận, huyện và TP Thủ Đức đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thường xuyên triển khai thực hiện kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy. Lực lượng công an đã đẩy mạnh tổng kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm có bán bóng cười, shisha, thuốc lá điện tử và sử dụng ma túy trái phép. Điển hình, khuya 15-6 và ngày 16-6, Công an quận 1 đột kích nhiều cơ sở kinh doanh nhà hàng, vui chơi giải trí như: Nazril bar, thuộc Công ty TNHH The Han (đường Trần Hưng Đạo); nhà hàng cafe HO-ME (đường Nguyễn Công Trứ), Công ty TNHH nhà hàng L.E.O. (đường Hàm Nghi). Lực lượng công an phát hiện nhiều lỗi vi phạm và đưa gần 250 người không giấy tờ, có dấu hiệu dùng ma túy về kiểm tra; tạm giữ nhiều bình khí cười, bình shisha, rượu… Kết quả kiểm tra cho thấy có 15 người dương tính với chất ma túy.

Trong đợt kiểm tra đối với 32 cơ sở kinh doanh ở tuyến đường Bùi Viện vào ngày 30-5, lực lượng công an phát hiện 10 cơ sở có vi phạm liên quan đến khí cười, shisha. Tối 16-5, kiểm tra quán Heritage (đường Bùi Viện), lực lượng công an phát hiện 2 người dương tính với chất ma túy - loại cần sa. Tiếp tục truy xét, công an bắt giữ Huỳnh Phúc Luân cùng 4 người khác và thu giữ nhiều tang vật. Đến nay, Công an quận 1 đã khởi tố 6 bị can về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Còn tại quận Gò Vấp, từ ngày 26-5 đến ngày 1-6, công an đã kiểm tra toàn bộ các tuyến đường có cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 68 bình khí N2O, 19 lọ tinh dầu shisha, 15 bình hút shisha, 18 cây thuốc shisha, 2 hũ thuốc shisha.

Chuyển hóa các “điểm nóng” về ma túy

Công an TPHCM cho biết, thời gian qua, đơn vị tăng cường kiểm tra hoạt động của các tụ điểm kinh doanh dịch vụ nhạy cảm như quán bar, vũ trường, karaoke, beer club ở các quận, huyện, TP Thủ Đức; triển khai thực hiện kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm có bán bóng cười, shisha, thuốc lá điện tử và sử dụng ma túy trái phép. Nhiều tụ điểm là nơi “dân chơi” (chủ yếu là giới trẻ) tụ tập hàng đêm từ tối tới sáng hôm sau.

Công an TPHCM chủ động lên kế hoạch kiểm tra các tụ điểm như “phố tây” Bùi Viện, quán bar, vũ trường, quán karaoke ở khu vực trung tâm TPHCM. Đây là nơi dễ tồn tại các loại tội phạm liên quan đến chất kích thích, ma túy, cần sa. Các vụ việc đều được Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo, giao cho Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an các quận, huyện, TP Thủ Đức.

Thượng tá Nguyễn Minh Thơ, Phó Trưởng Phòng PC06, chia sẻ, tất cả các đơn vị đều luôn trong tâm thế sẵn sàng xuất quân khi có yêu cầu của Ban Giám đốc Công an TPHCM. Toàn bộ mọi thông tin liên quan tới khu vực kiểm tra đều được giữ bí mật tuyệt đối. Qua các buổi kiểm tra, nếu phát hiện người sử dụng ma túy thì sẽ tiếp tục truy xét đến cùng; thậm chí truy tới các “ông trùm” chuyên buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Điển hình là mới đây, vào giữa tháng 5-2023, khi kiểm tra quán Heritage đường Bùi Viện, lực lượng công an phát hiện 2 người dương tính với chất ma túy. Mở rộng điều tra, công an xác định được đầu mối cung cấp ma túy cho một số “dân chơi” tại phố Bùi Viện nên đã bắt giữ và khởi tố. Trong các đối tượng này, có một số người là nhân viên của quán Heritage.

Thời gian tới, Công an TPHCM cùng Công an 21 quận, huyện, TP Thủ Đức sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra các quán bar, nhà hàng, beer club, vũ trường... để đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy.