Kon Tum: Nhiều công trình trọng điểm “đắp chiếu”

Dự án Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 671 vướng mặt bằng nên 2 năm vẫn chưa thể thi công

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo SGGP, dự án Nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 671 (đoạn từ Km49+500 - Km52, qua TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) có chiều dài 2,5km, tổng mức đầu tư 128 tỷ đồng, do Sở GTVT tỉnh Kon Tum làm chủ đầu tư. Trong đó, chi phí xây dựng là 61 tỷ đồng, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng là 51 tỷ đồng, còn lại là các chi phí khác.

Dự án bắt đầu triển khai từ tháng 9-2022, hoàn thành tháng 8-2024, được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực khai thác kết cấu hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, đảm bảo giao thông an toàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Đến nay, còn 3 tháng nữa sẽ đến hạn hoàn thành nhưng dự án vẫn “bất động”.

Có mặt tại nơi dự án dự kiến triển khai, phóng viên Báo SGGP chứng kiến công trình chưa giải phóng được mặt bằng, chưa có dấu hiệu thi công. Ông Phan Mười, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Kon Tum, cho biết, công tác giải phóng mặt bằng dự án được UBND tỉnh giao UBND TP Kon Tum thực hiện. Tuy nhiên, chủ đầu tư chưa nhận được mặt bằng để thi công nên dự án không thể triển khai.

TP Kon Tum là thành phố duy nhất ở Tây Nguyên có sông Đăk Bla chảy qua, giúp địa phương định hướng xây dựng đô thị ven sông. Hiện tại, địa phương đang triển khai thi công 2 dự án kè chống lũ lụt, sạt lở sông Đắk Bla đoạn qua TP Kon Tum. 2 dự án này cũng đang gặp khó khăn vì không có mặt bằng, nguy cơ chậm tiến độ, ảnh hưởng đến hiệu quả dự án. Cụ thể, dự án Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bla (tuyến bờ Bắc) do Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum làm chủ đầu tư. Dự án thi công từ tháng 9-2021, hoàn thành vào tháng 9-2024. Dự án chỉ còn hơn 3 tháng để hoàn thành, nhưng đến nay khối lượng thực hiện mới đạt khoảng hơn 49 tỷ đồng (đạt 14,6% giá trị hợp đồng). Theo chủ đầu tư, việc thi công chậm do TP Kon Tum chưa xây dựng giá đất cụ thể nên chưa thể thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng. Dự án còn lại là kè chống sạt lở bờ Nam sông Đăk Bla do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình NN-PTNT làm chủ đầu tư. Dự án đã thi công đầu năm 2024, phải hoàn thành trong năm 2025, nhưng đến nay tiến độ vẫn rất chậm.

Ông Trần Ngọc Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình NN-PTNT (chủ đầu tư) cho biết, dự án đang chậm tiến độ và Bộ NN-PTNT nhiều lần có văn bản nhắc nhở, thúc đẩy tiến độ. Dự án chậm do TP Kon Tum chưa ban hành giá đất nên chưa thể thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng. Do đó, chưa thể triển khai thi công chân kè. Hiện đơn vị thi công phải đi thuê bãi để đúc các cấu kiện bê tông, chờ có mặt bằng mới thi công.

HỮU PHÚC