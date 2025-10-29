TP Huế: Mưa lũ khiến 2 người chết và mất tích

Sáng 29-10, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế cho biết, mưa lũ những ngày qua tại địa phương khiến 2 người chết và mất tích. Hiện lực lượng chức năng đang xác minh danh tính, quê quán nạn nhân tử vong và triển khai lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích.

>>> Video: Thiếu tá Nguyễn Tấn Phước, Trưởng Công an phường An Cựu, TP Huế động viên người phụ nữ bị huyết áp, chảy máu mũi khi đang trên đường vượt lũ đi cấp cứu.

Đến sáng 29-10, tại TP Huế vẫn còn 32 xã/phường ngập sâu, mức ngập bình quân từ 1-2m, có nơi sâu hơn; 44.507 ngôi nhà bị ngập với độ sâu 0,5m - 0,9m, có nơi từ 1-2m, một số địa phương bị ảnh hưởng nặng như xã Quảng Điền, phường Hóa Châu,… Các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê để xác định cụ thể số lượng nhà bị ảnh hưởng và thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn.

Mưa lũ khiến nhiều công trình di tích thuộc Quần thể di tích cố đô Huế ngập sâu. Ảnh: TRẦN THIỆN

Sáng cùng ngày, quốc lộ 1 đoạn qua địa phận các xã Phú Lộc và phường Hương Trà đã lưu thông trở lại bình thường, sau nhiều giờ ùn ứ vì ngập sâu. Riêng đoạn quốc lộ 1 qua địa bàn phường Thuận Hóa và phường Phú Xuân còn ngập, lực lượng chức năng phân luồng theo hướng đường tránh TP Huế. Quốc lộ 49A và các hàng loạt tỉnh lộ, đường liên xã, phường ngập sâu cục bộ và sạt lở đã được lực lượng chức năng dựng rào chắn cảnh báo người, phương tiện tham gia giao thông.

Tại khu Di sản Huế, nhiều di tích bị nước lũ bủa vây. Trong đó, Đại nội ngập khoảng 1m, các cung điện ngập khoảng 0,3m; Các khu lăng mộ Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Dục Đức bị ngập sâu với mức ngập 1-1,7m; Lầu Tàng Thơ ngập hơn 1m; các điểm di tích khác bị ngập cục bộ 0,2-0,4m. Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô đã chủ động các phương án phòng chống thiên tai nên đến thời điểm hiện tại chưa có thiệt hại xảy ra.



Lực lượng quân đội hỗ trợ người dân vùng "rốn lũ" TP Huế

Hàng ngàn suất đồ ăn được cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đưa đến hỗ trợ nhân dân

Ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, ảnh hưởng liên tiếp các đợt thiên tai trong tháng 8, tháng 9 và bão số 12 đã làm bờ biển trên địa bàn tiếp tục bị xói lở. Đoạn qua tổ dân phố Hòa Duân phường Thuận An bị sạt lở rất nặng với chiều dài 1km. Bờ biển xâm thực sâu vào đất liền 50-70m, ảnh hưởng công trình hạ tầng thiết yếu, dịch vụ du lịch và nguy cơ mở cửa biển mới; đoạn bờ biển qua xã Vinh Lộc dài 2km, bờ biển xâm thực sâu vào đất liền 10-30m, ảnh hưởng đường tỉnh lộ 21, công trình hạ tầng thiết yếu.

Tại đoạn tuyến đường nhựa vào thôn Tân An Hải, xã Phú Lộc (điểm đầu cách đầu cầu Tư Hiền khoảng 450m), bị sóng biển xâm thực, gây sạt lở nền đường hiện trạng 0,5-2m, dài gần 500m…

Ngoài ra, mưa lũ cũng gây sạt lở đất tại 38 điểm. Hiện cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đang triển khai các biện pháp khắc phục.

Lãnh đạo Thành ủy Huế tặng quà hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn vì ngập lụt kéo dài

Trước mắt, UBND TP Huế đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm hỗ trợ 800 tỷ đồng để thực hiện các dự án di dời khẩn cấp các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Đồng thời, hỗ trợ kinh phí xử lý khẩn cấp các công trình giao thông, thuỷ lợi, đê, kè bờ biển với tổng kinh phí 1.000 tỷ đồng.

VĂN THẮNG