Làm lễ "cầu tài lộc, trúng số độc đắc", lừa đảo hơn 2,5 tỷ đồng

Ngày 19-7, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lý Nhân đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng về tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đặc biệt, các đối tượng này đều còn rất trẻ, là sinh viên một số trường đại học ở Hà Nội, gồm: Dương Ngô Tùng (21 tuổi), Nguyễn Thị Hằng (21 tuổi), Nguyễn Thế Minh (19 tuổi), Nguyễn Hữu Phong (21 tuổi), Hoàng Văn Trung (21 tuổi), Bùi Ngọc Duy (21 tuổi), Hoàng Thị Minh Dương (19 tuổi), cùng quê quán huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang và Trần Đình Nam (19 tuổi) ở huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Trước đó, Công an huyện Lý Nhân nhận được trình báo của chị L. (ở xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân) về việc bị đối tượng sử dụng tài khoản Facebook xưng danh “Thầy Thế” đăng bài viết có khả năng làm lễ giải hạn, cầu tài lộc. Qua trao đổi, chị L. được "Thầy Thế" tư vấn mua “lá bùa” cầu tài lộc và yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp để thuê làm lễ và đặt dâng tiền lễ giữ lộc. Không nghi ngờ, chị L. đã nhiều lần chuyển vào tài khoản của đối tượng số tiền hơn 300 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, "Thầy Thế" đã không thực hiện cam kết và chặn mọi liên lạc với chị L..

Công an huyện Lý Nhân đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ và bắt giữ 8 đối tượng trên là nghi phạm của vụ án tại một chung cư ở phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; đồng thời, thu giữ 230 triệu tiền mặt, 8 máy tính, 15 điện thoại di động là tang vật phục vụ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng khai nhận hành vi phạm tội, do cần tiền tiêu xài nên đã bàn bạc, thống nhất lên kịch bản; phân công nhiệm vụ cho từng người; sau đó lập các trang mạng xã hội Facebook, Zalo với tên “Thầy Thế” để chạy quảng cáo và lập các tài khoản Facebook ảo vào bình luận công khai nhằm tạo lòng tin cho người truy cập.

Khi có “con mồi” cắn câu, nhóm đối tượng này liền tìm cách tiếp cận, nhắn tin và tự giới thiệu có khả năng làm lễ cầu tài lộc, bình an, trúng số độc đắc, dâng sao giải hạn... để lấy lòng tin và yêu cầu chuyển khoản làm lễ, sau đó chặn toàn bộ liên lạc với nạn nhân nhằm chiếm đoạt tài sản.

Với các thủ đoạn trên, từ tháng 5 đến tháng 6, nhóm này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 2,5 tỷ đồng.