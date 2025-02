Lần đầu tổ chức lễ hội nghệ thuật vì khí hậu tại Việt Nam

Chiều 20-2, tại Hà Nội diễn ra cuộc họp báo công bố chương trình nghệ thuật quy mô lớn vì khí hậu Hạ Long 2025 (Art for Climate Festival Halong 2025).

Quang cảnh cuộc họp báo chiều 20-2 tại Hà Nội. Ảnh: VĂN PHÚC

Đây là sự kiện văn hóa, du lịch đặc biệt, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Sự kiện sẽ kéo dài từ tháng 2 đến tháng 6-2025 với hơn 20 hoạt động diễn ra chủ yếu tại TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh).

Ông Vũ Minh Lý, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường phát biểu, chiều 20-2

Ông Vũ Minh Lý, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường cho biết, chương trình này hướng đến truyền cảm hứng và khuyến khích hành động thực tế trong cộng đồng.

Sự kiện này được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh các cam kết giảm phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) sau Hội nghị COP26 và COP28. Chính phủ đã ban hành các chính sách quan trọng như Nghị định 06/2022/NĐ-CP về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi mô hình công nghệ xanh và kinh tế tuần hoàn.

Chương trình sẽ bao gồm hàng loạt sự kiện nghệ thuật, hội thảo khoa học, hoạt động cộng đồng và các sáng kiến môi trường, bao gồm: Triển lãm nghệ thuật (giới thiệu các tác phẩm tranh, ảnh của nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế với chủ đề môi trường và biến đổi khí hậu); cuộc thi sáng tạo nghệ thuật “Future On Earth” (thúc đẩy sự sáng tạo của các nghệ sĩ trong việc truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường); chuỗi sự kiện “University Activation” (nâng cao nhận thức về môi trường trong sinh viên và học sinh trên cả nước)...

Di sản vịnh Hạ Long của Việt Nam. Ảnh tư liệu

Tiếp nối là chuỗi tọa đàm “Art for Climate” (chuyên sâu về nghệ thuật và bảo vệ môi trường); cuộc thi sáng chế công cụ tái chế rác thải (khuyến khích các giải pháp sáng tạo nhằm giảm thiểu ô nhiễm); đại nhạc hội quốc tế Art For Climate Concert (sự kiện gây quỹ bảo vệ môi trường thông qua bán vé); triển lãm “Tinh hoa di sản Việt Nam” tại hang Vũng Đục và đêm diễn thời trang Art For Climate Runshow; hoạt động làm sạch biển tại Bãi Cháy, trồng cây và thu gom rác tái chế đổi quà; hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Quảng Ninh 2025 nhằm kêu gọi nguồn lực quốc tế vào phát triển bền vững.

Sự kiện lần đầu tiên được tổ chức này đã nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, UNDP Việt Nam, WWF Việt Nam cùng đại sứ quán các nước như Pháp, Italia, Na Uy…

PHÚC VĂN