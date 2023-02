Lãnh đạo TPHCM trao Huy hiệu Đảng đợt 3-2

Tại buổi lễ, Bí thư Quận ủy quận Gò Vấp Sử Ngọc Anh ôn lại lịch sử của Đảng và nhấn mạnh, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta gương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, làm nên những thành tựu vĩ đại.

Chúc mừng các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt này, Bí thư Bí thư Quận ủy quận Gò Vấp bày tỏ, đây không chỉ là niềm vinh dự của bản thân các đồng chí được trao tặng huy hiệu Đảng mà còn là niềm tự hào chung của toàn Đảng bộ quận.

Đồng chí Sử Ngọc Anh khẳng định, năm 2022 kinh tế quận duy trì mức tăng trưởng ổn định. Tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế ước thực hiện 16,91% so với cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt gần 140 % so với chỉ tiêu, tăng 33,8% so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95% kế hoạch…

Trong những thành tích chung đó có sự đóng góp tích cực của 223 đảng viên cao tuổi Đảng nhận huy hiệu Đảng trong dịp 3-2.

Dịp này, quận Gò Vấp tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng (8 đồng chí), 70 năm tuổi Đảng (2 đồng chí), 65 năm tuổi Đảng (3 đồng chí), 60 năm tuổi Đảng (11 đồng chí), 55 năm tuổi Đảng (40 đồng chí), 50 năm tuổi Đảng (29 đồng chí), 45 năm tuổi Đảng (25 đồng chí), 40 năm tuổi Đảng (81 đồng chí) và 30 năm tuổi Đảng (24 đồng chí).

* Sáng 3-2, Huyện ủy huyện Bình Chánh tổ chức lễ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2023), trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 3-2. Đồng chí Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, tham dự.

Ôn lại truyền thống 93 năm ngày thành lập Đảng, Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh Trần Văn Nam khẳng định ý nghĩa lịch sử sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiếp nối truyền thống anh hùng của quê hương, đất nước, Đảng bộ Bình Chánh lãnh đạo quân và dân xây dựng quê hương từ một huyện ngoại thành nghèo, hạ tầng thiếu thốn, đời sống người dân còn muôn vàn khó khăn, đến nay huyện đã thay da đổi thịt; những con đường nhựa thẳng tắp, những mái trường khang trang đã hình thành trên những cánh đồng đầy thương tích năm xưa…

Năm 2022, Đảng bộ huyện kết nạp được 347 đảng viên, đạt 108% so với kế hoạch, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ là 8.203 đảng viên. Trên địa bàn huyện đã thành lập mới 2.773 doanh nghiệp, đạt 154% kế hoạch. Đặc biệt, thu ngân sách đạt 2.220 tỷ đồng, đạt 132% so với kế hoạch…

Bí thư Huyện ủy Bình Chánh khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bình Chánh quyết tâm xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp, phát huy dân chủ thực sự, cải thiện đời sống nhân dân, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Dịp này, Đảng bộ huyện Bình Chánh có 41 đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, một đồng chí được trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đã trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tại nhà riêng của Đảng viên này. Có 3 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 8 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.

* Sáng 3-2, Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM tổ chức Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2023) và trao Huy hiệu Đảng đợt 3-2. Đến dự có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Minh Hồng, Bí thư Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM đã ôn lại quá trình thành lập, phát triển, lãnh đạo đất nước trong 93 năm qua của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo Bí thư Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM phát huy truyền thống đoàn kết, tính năng động, sáng tạo của mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Đại học, Cao đẳng TPHCM đòi hỏi mỗi chúng ta phải nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, toàn tâm, toàn ý, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hồng bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi Đảng bộ khối Đại học, Cao đẳng TPHCM có 6 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt 3-2. Bí thư Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM chúc các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng mạnh khỏe, hạnh phúc, luôn là tấm gương sáng về sự phấn đấu, cống hiến để phục vụ tổ quốc phục vụ nhân dân.

Dịp này, Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng (1 đồng chí), 45 năm tuổi Đảng (1 đồng chí), 40 năm tuổi Đảng (1 đồng chí) và 30 năm tuổi Đảng (3 đồng chí).

* Ngày 3-2, Quận ủy quận 1 tổ chức Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-1930 – 3-2-2023); trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3-2 và tuyên dương Bí thư chi bộ khu phố tiêu biểu năm 2022. Tham dự có đồng chí Tô Thị Bích Châu, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Quận ủy quận 1.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Quận ủy quận 1 Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh, kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng là dịp để mỗi cán bộ đảng viên ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng và của cách mạng Việt Nam, để mỗi người thêm tự hào về những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Bí thư Quận ủy quận 1 trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Vương Thị Hồng Điệp (Đảng bộ phường Phạm Ngũ Lão).

Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ đảng viên nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng, tiếp nối nhiệm vụ vẻ vang mà các thế hệ cách mạng tiền bối, các thế hệ đảng viên kiên trung đã thực hiện.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 1 Hoàng Thị Tố Nga trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đồng chí cao tuổi Đảng.

Tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam, tự hào về TPHCM, kế thừa và phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và toàn hệ thống chính trị quận 1 đã nỗ lực, đoàn kết, chung sức chung lòng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động nhân dân để hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kinh tế - xã hội", đồng chí Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh.

Đồng chí Lê Đức Thanh, Chủ tịch UBND Quận 1 trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên.

Thông tin thêm, đồng chí Tô Thị Bích Châu cho biết, năm 2022, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận 1 đã tập trung thực hiện hiệu quả nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Tính đến nay, quận đã thực hiện cơ bản hoàn thành 33/38 chỉ tiêu đề ra trong năm 2022 (trong đó, có 7 chỉ tiêu vượt). Qua đó từng bước thực hiện mục tiêu xây dựng quận 1 “An toàn - Văn minh - Phát triển - Nghĩa tình”.

Trong đợt này, Đảng bộ quận 1 đã trao Huy hiệu 75, 65, 60, 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng, truy tặng 1, xét sớm cho 107 đồng chí đảng viên cao tuổi Đảng. Đồng thời, tuyên dương 32 đồng chí bí thư chi bộ khu phố, đảng viên tiêu biểu năm 2022.

Các đồng chí giao lưu tại buổi họp mặt

Đây là các đồng chí đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, luôn phấn đấu vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, có những đóng góp tích cực cho địa phương, tổ chức. Đó cũng là những đảng viên trung kiên của Đảng và Đảng bộ quận 1, là những chiến sĩ cách mạng kiên cường, khẳng định tấm lòng thủy chung sắc son với Đảng, với nhân dân, với cách mạng.