Lãnh đạo TPHCM và Thanh tra Chính phủ tiếp xúc người dân bị ảnh hưởng bởi Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Ngày 29-12, UBND TPHCM đã tổ chức tiếp đại diện các hộ dân có khiếu nại, kiến nghị, phản ánh liên quan Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Chủ tịch UBND TPHCM TPHCM Nguyễn Văn Được chủ trì buổi tiếp.

Tham dự có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy; Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi làm việc, ngày 29-12

Tại buổi tiếp, đại diện các hộ dân đã kiến nghị một số vấn đề liên quan chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, cũng như các thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ…

Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp cho biết, các nội dung người dân kiến nghị và các đơn thư liên quan kết luận thanh tra, kết quả kiểm tra của Thanh tra Chính phủ đều được tiếp nhận và lập biên bản. Trưởng Ban Tiếp công dân đề nghị, UBND TPHCM trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh vấn đề liên quan thì thành phố báo cáo, làm việc cùng cơ quan chuyên môn của Thanh tra Chính phủ.

Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp trao đổi với người dân

Người dân nêu ý kiến

Phát biểu tại buổi tiếp công dân, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy khẳng định các nội dung khiếu nại của công dân về ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã được Thanh tra Chính phủ kiểm tra, rà soát, kết luận tại Thông báo số 1483 năm 2018, 1169 năm 2021, 2859 năm 2023 của Thanh tra Chính phủ. Kết quả rà soát cũng đã được các bộ, ngành, UBND TPHCM và các đơn vị có liên quan thống nhất, Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đồng ý chỉ đạo thực hiện. Các kết luận này có cơ sở, căn cứ pháp lý và hiện đang còn hiệu lực pháp luật nên đề nghị thành phố tiếp tục thực hiện.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ mong bà con bị ảnh hưởng bởi Khu đô thị mới Thủ Thiêm ghi nhận, ủng hộ những nỗ lực của UBND TPHCM thời gian qua. Đồng thời đề nghị UBND TPHCM ghi nhận, tiếp thu đầy đủ ý kiến cũng như đề xuất của bà con, với vai trò trách nhiệm, thẩm quyền của mình, sớm giải quyết và trả lời các thắc mắc của bà con.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy trao đổi với người dân

Kết luận buổi tiếp dân, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thông tin, các hạn chế, thiếu sót trong quá trình triển khai Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra và kết luận đầy đủ, công khai, minh bạch và đã được Trung ương, trực tiếp là Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo.

TPHCM đã nghiêm túc tiếp thu, chấp hành và tổ chức thực hiện đầy đủ các kết luận của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thành phố đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, thiếu sót trong quá trình triển khai và đã chấn chỉnh khắc phục xử lý kịp thời theo quy định.

Chủ tịch UBND TPHCM chia sẻ những khó khăn của các hộ dân, gia đình có đất bị thu hồi và trân trọng ghi nhận những đóng góp của bà con vì mục tiêu chung là xây dựng và phát triển thành phố đàng hoàng hơn và to đẹp hơn. Đồng thời cho biết thành phố đã rà soát, ban hành, triển khai các chính sách bổ sung theo hướng bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân trong khuôn khổ pháp luật cho phép, trong đó có Quyết định số 70/2025/QĐ-UBND về bổ sung một số chính sách có lợi cho người dân.

Người dân nêu kiến nghị

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, Khu đô thị mới Thủ Thiêm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tương lai phát triển của TPHCM. Nơi đây được quy hoạch là một trung tâm mới hiện đại và mở rộng với các chức năng chính là trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ cao cấp của thành phố, khu vực và có vị trí quốc tế.

Đây cũng là trung tâm văn hóa, nghỉ ngơi, giải trí, có hệ thống các công trình công cộng như quảng trường, công viên, nhà hát, cung thiếu nhi, không gian sinh hoạt cộng đồng. Khi hoàn thành sẽ góp phần hình thành một khu đô thị hiện đại, văn minh, tạo không gian sống tốt hơn cho người dân và là động lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố; tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố trong giai đoạn phát triển mới.

Quang cảnh buổi làm việc

Chủ tịch UBND TPHCM mong muốn bà con đồng cảm, thấu hiểu và chia sẻ với thành phố về việc thu hồi đất để thực hiện Khu đô thị mới Thủ Thiêm là yêu cầu cấp thiết, là trách nhiệm của hiện tại đối với tương lai vì sự phát triển chung của thành phố.

“Để nhanh chóng đạt được mục tiêu đó, mang lại lợi ích chung cho cộng đồng, chính quyền thành phố tha thiết đề nghị các cá nhân, hộ gia đình còn lại cân nhắc thấu đáo vì lợi ích chung của thành phố, lựa chọn phương án hợp tác, đồng thuận, sắp xếp bàn giao mặt bằng để thành phố triển khai thực hiện. Đây không chỉ là sự chấp hành pháp luật, mà còn là sự đóng góp thiết thực của bà con cho lợi ích chung, cho sự phát triển bền vững, lâu dài vì một thành phố đáng sống chúng ta”, Chủ tịch UBND TPHCM kêu gọi.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm có tổng diện tích 930ha, bao gồm diện tích sông, rạch, đường giao thông, khu vực thu hồi đất để bố trí tái định cư (nay thuộc phường An Khánh). Tổng số hồ sơ bồi thường, hỗ trợ là 14.357, đã thu hồi mặt bằng: 14.286/14.357 hồ sơ với diện tích đất: 713,9ha/930ha. Khu đô thị mới Thủ Thiêm mang ý nghĩa chiến lược là trung tâm tài chính, kinh tế, văn hóa mới của TPHCM, hiện đại, tầm cỡ quốc tế, thay thế cho vị trí trung tâm cũ, kết nối khu Đông và khu vực lân cận, giải quyết bài toán giao thông, tạo không gian xanh, thúc đẩy sự phát triển bền vững và nâng tầm vị thế TPHCM trong khu vực và thế giới.

PHƯƠNG UYÊN - ĐÔNG SƠN