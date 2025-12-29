Lãnh đạo TPHCM và Thanh tra Chính phủ tiếp xúc người dân bị ảnh hưởng bởi Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Ngày 29-12, UBND TPHCM đã tổ chức tiếp đại diện các hộ dân có khiếu nại, kiến nghị, phản ánh liên quan Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chủ trì buổi tiếp.