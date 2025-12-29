Xã hội

Lãnh đạo TPHCM và Thanh tra Chính phủ tiếp xúc người dân bị ảnh hưởng bởi Khu đô thị mới Thủ Thiêm

SGGPO

Ngày 29-12, UBND TPHCM đã tổ chức tiếp đại diện các hộ dân có khiếu nại, kiến nghị, phản ánh liên quan Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chủ trì buổi tiếp.

Tham dự có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy; Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy.

Tin liên quan
ĐÔNG SƠN - PHƯƠNG UYÊN

Từ khóa

Khu đô thị mới Thủ Thiêm Thủ Thiêm tái định cư

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn