Lãnh đạo TPHCM và Thanh tra Chính phủ tiếp xúc người dân bị ảnh hưởng bởi Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Tham dự có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy; Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy.
Ngày 29-12, UBND TPHCM đã tổ chức tiếp đại diện các hộ dân có khiếu nại, kiến nghị, phản ánh liên quan Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chủ trì buổi tiếp.
