Triều Tiên sẽ triển khai hệ thống pháo tự hành thế hệ mới tại biên giới liên Triều

Theo Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 8-5, Triều Tiên tuyên bố sẽ triển khai hệ thống pháo tự hành 155mm thế hệ mới, với tầm bắn vượt 60km, tới các đơn vị pháo binh tiền tuyến dọc biên giới phía Nam trong năm nay.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát một khẩu pháo tự hành trong chuyến thăm một nhà máy sản xuất đạn dược lớn. Ảnh: KCNA

Theo KCNA, trước đó hai ngày, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã thị sát một tổ hợp công nghiệp quốc phòng trọng điểm và kiểm tra tiến độ sản xuất 3 tiểu đoàn pháo tự hành kiểu mới dự kiến được biên chế cho các đơn vị pháo binh tầm xa tại khu vực biên giới liên Triều.

Cùng ngày, nhà lãnh đạo Triều Tiên thị sát các mẫu xe tăng chủ lực và bệ phóng tên lửa mới tại Viện Nghiên cứu Vũ khí thiết giáp và các cơ sở công nghiệp quốc phòng, nhấn mạnh yêu cầu nhanh chóng hiện đại hóa công nghệ sản xuất và quản lý.

Ngày 7-5, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã lên tàu khu trục Choe Hyon Ho để trực tiếp theo dõi cuộc thử nghiệm đánh giá tổng hợp khả năng cơ động trước khi tàu được đưa vào biên chế. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng căn cứ hải quân mới, đồng thời đưa ra chỉ đạo liên quan điều chỉnh thiết kế đối với tàu khu trục lớp Choe Hyon thứ 3 và thứ 4 đang được đóng mới.

HẠNH CHI