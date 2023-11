Lào và Thái Lan thảo luận xây cầu đường sắt qua sông Mekong

Báo chí Lào ngày 1-11 cho biết, tại cuộc hội đàm giữa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith và Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Parnpree Bahiddha-Nukara ở Vientiane, hai bên đã thảo luận về việc mở rộng tuyến đường sắt xuyên biên giới từ Nong Khai đến ga xe lửa Khamsavath ở thủ đô Vientiane nhằm thúc đẩy du lịch và tạo điều kiện tiếp cận dễ dàng hơn với Đường sắt Lào – Trung.

Theo Tân hoa xã, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước cũng nhất trí khuyến khích các ngành liên quan của hai nước xem xét các biện pháp nhằm tăng kim ngạch thương mại song phương thông qua việc loại bỏ các rào cản thương mại hiện có và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động kinh doanh.

Cuộc hội đàm cũng nhằm thúc đẩy du lịch giữa Lào và Thái Lan thông qua việc sử dụng ga xe lửa Khamsavath ở Vientiane, đặc biệt là trước lượng du khách dự kiến ​​sẽ tăng trong Năm Du lịch Lào 2024.

Theo tờ The Star, các cuộc đàm phán tiếp theo sẽ được tổ chức để thảo luận về việc hoàn thành việc phân định biên giới và các nỗ lực chung nhằm giảm ô nhiễm không khí ở khu vực biên giới do đốt nông nghiệp. Hai bên cũng xem xét nhiều khía cạnh hợp tác trước đây trong lĩnh vực chính trị và an ninh.

Ngoài ra, hai bên nhất trí tiếp tục các cam kết, thỏa thuận trước đây giữa hai bên, trong đó có Kế hoạch hành động giai đoạn 2022-2026 về quan hệ đối tác chiến lược vì sự tăng trưởng và phát triển bền vững của hai nước.