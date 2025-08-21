Không mưa, khu dân cư cũng bị ngập nước

“Đã gần 1 tuần sau cơn mưa, 2 máy bơm hoạt động liên tục nhưng nhà xưởng vẫn không hết ngập, môi trường bị ô nhiễm nặng”, ông Hoàng Quốc Thành, doanh nghiệp cơ khí Trung Thành, ở số 37/18, đường 13, ấp Giãn Dân, cho biết.

Có mặt tại khu dân cư đường 13, ấp Giãn Dân (phường Long Bình, TPHCM) gần 1 tuần sau trận mưa lớn, máy bơm chạy hết công suất nhưng nước vẫn chưa rút hết. Người dân phải tát nước ra khỏi nhà, sàn nhà xưởng phủ lớp bùn lầy lội.

Người dân tát nước, quét dọn nhà cửa sau mỗi cơn mưa

Ông Hoàng Quốc Thành cho biết thêm, trước đây khu dân cư có hệ thống thoát nước hoàn chỉnh, nên mưa lớn vừa dứt là nước rút hết, sạch sẽ. Từ khi dự án nhà ở cạnh khu dân cư được khởi công xây dựng, chủ đầu tư đổ đất san lấp đã làm bít luôn hệ thống thoát nước. Bây giờ, trời không mưa khu dân cư cũng bị ngập, khi trời mưa càng ngập sâu hơn. Để chống ngập, công ty của ông phải lắp đặt 2 máy bơm, hoạt động thường xuyên để đẩy nước ra ngoài, nhưng vẫn không tránh khỏi cảnh ngập nước mỗi khi trời mưa.

Dẫn chúng tôi vào nhà, ông Trương Ngọc Mai chỉ vào tường với ngấn nước cao chừng 0,5m trên chân tường. Giọng buồn bã, ông Mai nói: Kênh thoát nước cho cả khu vực bị san lấp, nên mỗi khi trời mưa nước dâng lên rất nhanh. Mưa nhỏ thì nước tràn vào nhà, còn như trận mưa vừa rồi nước dâng lên ngập sâu. Đồ đạc trong nhà đã kê cao nhưng bàn ghế, giường, tủ bị ngâm nước hư hỏng cả. Con rạch thoát nước nay trở thành ao tù, nước đọng lại lâu ngày, gây ô nhiễm môi trường. Cuộc sống, sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Sơn, hộ kinh doanh Hoàng Sơn 1, kể, giờ cứ trời mưa là khu dân cư ngập nước, nhưng cơn mưa ngày 7-7 vừa qua gây thiệt hại nhiều nhất. Cơn mưa kéo dài, nước dâng quá nhanh, ngập sâu gần 1m, làm người dân không kịp trở tay. Nước dâng cao làm ngập nhà, tràn vào nhà xưởng, kho hàng… Kho hàng của hộ kinh doanh bị ngập nước, làm hỏng 500 thùng bao bì, 5 lò ga cảm biến và 9 mô tơ điện bị ngâm nước, phải tháo mang đi sửa chữa, bảo dưỡng. Chỉ một cơn mưa đã gây thiệt hại của hộ kinh doanh Hoàng Sơn 1 lên đến 45 triệu đồng. Từ khi cống thoát nước bị lấp, người dân luôn sống trong lo lắng. Những lúc trời nắng, nước đọng từ dưới rạch lại bốc mùi, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Dũng, Trưởng khu phố Giãn Dân (phường Long Bình), cho biết: hôm rồi trời mưa, sau khi nhận được tin báo của người dân, ông đã xuống hiện trường nhưng nước ngập quá sâu, không thể vào được. Ngay khi nước rút, ông đã tiếp cận hiện trường, ghi nhận hiện trạng và kịp thời báo cáo lên cấp trên. Thực tế, nước ngập sâu đã gây thiệt hại nhiều vật chất, đọng lại nhiều bùn đất, làm ô nhiễm môi trường sống của người dân.

Nguyên nhân ngập nước là do đơn vị thi công làm dự án nhà ở cạnh khu dân cư làm tắc hệ thống thoát nước của khu vực. “Với trách nhiệm trưởng khu phố, chúng tôi động viên người dân chủ động chống ngập, thường xuyên làm vệ sinh môi trường sau mỗi cơn mưa. Đồng thời báo cáo lên UBND phường Long Bình để có biện pháp xử lý, sớm thông hệ thống thoát nước, không để tình trạng không mưa cũng ngập như hiện nay”, ông Nguyễn Dũng cho biết.

