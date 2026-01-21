Lấy nhân dân làm trọng tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới

Sáng 21-1, Đại hội XIV của Đảng tiếp tục ngày làm việc thứ 3. Các đại biểu thảo luận tại hội trường về các dự thảo văn kiện đại hội. Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước điều hành phiên thảo luận.

Các đại biểu dự phiên thảo luận, sáng 21-1. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại phiên thảo luận, đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thay mặt Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương trình bày tham luận với chủ đề "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - nền tảng và động lực quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới".

Tham luận nêu rõ, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn kế thừa, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; kiên định quan điểm "dân là gốc", gắn bó mật thiết với nhân dân, tăng cường sự đồng thuận giữa các giai tầng, các dân tộc, tôn giáo, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất về ý chí, hành động.

Theo đồng chí Hà Thị Nga, nhiệm kỳ qua, Đảng, Nhà nước đã tiếp tục ban hành, triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách, tạo nền tảng vững chắc để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, sự đồng thuận xã hội không ngừng được mở rộng, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được củng cố; tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, trách nhiệm cộng đồng được lan tỏa mạnh mẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong phát triển đất nước.

Đồng chí Hà Thị Nga trình bày tham luận. Ảnh: VIẾT CHUNG

MTTQ, các tổ chức thành viên ngày càng phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Theo đồng chí Hà Thị Nga, khi đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của tri thức, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế sâu rộng với những cơ hội, thách thức đan xen. Việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành nhân tố mang ý nghĩa chiến lược, là động lực quan trọng để đất nước vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội, phát triển bền vững.

Để phát huy sức mạnh đó, MTTQ Việt Nam đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục tạo bước đột phá toàn diện về nhận thức, về tổ chức và cơ chế chính sách để quan điểm “lấy nhân dân làm trọng tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới” phải được thấm sâu, biến tinh thần đại đoàn kết thành hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

MTTQ cũng đề nghị tăng cường cơ chế thực hành dân chủ, minh bạch, bảo đảm nhân dân tham gia ý kiến, giám sát và phản biện xã hội thực chất; đồng thời yêu cầu các cấp chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội thực hiện trách nhiệm giải trình rõ ràng đối với kiến nghị của nhân dân. Khi đó, đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ trở thành đòn bẩy quan trọng, thúc đẩy đất nước phát triển và vững vàng trước những biến động mang tính toàn cầu.

Các đại biểu dự phiên thảo luận. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đối với MTTQ, hơn lúc nào hết cần phát huy cao độ vai trò liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung, phương thức và cơ chế hoạt động, lấy các vấn đề dân sinh, dân chủ làm trọng tâm; kiện toàn hệ thống tổ chức, cơ chế phối hợp theo hướng "một việc - một đầu mối - một thời hạn - một kết quả"; ứng dụng chuyển đổi số để mở rộng kết nối, tương tác với nhân dân, tiếp nhận, phản hồi ý kiến của nhân dân 24/7 trên nền tảng số nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội.

Song song đó, đẩy mạnh phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân; tiếp tục đề xuất thể chế hóa thành quy trình bắt buộc đối với phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; tăng cường cơ chế đối thoại trực tiếp, định kỳ hàng năm tổ chức “Tháng nghe dân nói”, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số để kịp thời lắng nghe, mở rộng kết nối, tiếp nhận và phản hồi ý kiến của nhân dân 24/7 trên nền tảng mặt trận số, để MTTQ phải thật sự là nơi người dân gửi gắm niềm tin, nơi mà mọi tiếng nói của nhân dân đều được lắng nghe và tôn trọng, đó cũng chính là cách để tạo nên đồng thuận và niềm tin xã hội.

MTTQ tiếp tục là trung tâm để phát huy, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng dân tộc, tinh thần đổi mới, sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân; tập hợp, thu hút và huy động sức mạnh của các lực lượng công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, người cao tuổi, nhân sĩ trí thức, đồng bào dân tộc, các tôn giáo, giới doanh nhân và người Việt Nam ở nước ngoài cùng đóng góp công sức, trí tuệ cho sự phát triển của đất nước.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đại đoàn kết là giá trị truyền thống quý báu và là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của dân tộc ta. Với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự vào cuộc tích cực của toàn dân, chúng ta hoàn toàn có cơ sở vững chắc để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và hạnh phúc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đáp ứng sự tin tưởng và kỳ vọng của nhân dân.

