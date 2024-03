Lễ hội Đền Hùng (Phú Thọ) năm 2024 sẽ kéo dài trong 10 ngày

Theo đó, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh do UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì tổ chức từ ngày 1 - 10 tháng 3 (âm lịch) tức là từ ngày 9 đến 18-4, tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Về phần lễ, các thủ tục, nghi lễ được thực hiện theo đúng nghi thức truyền thống của dân tộc, quy định của Nhà nước, đảm bảo tính trang nghiêm, thành kính.

Phần hội đảm bảo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo sự hài lòng cho nhân dân và du khách thập phương về dự lễ hội; tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao đảm bảo hợp lý về thời gian, địa điểm, khuyến khích xã hội hóa ở mức cao nhất.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp xây dựng kế hoạch, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối cho các hoạt động trước, trong và sau thời gian tổ chức lễ hội.

UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu, Sở VH-TT-DL chủ động triển khai các hoạt động theo kế hoạch, phối hợp Khu di tích lịch sử đền Hùng và các địa phương triển khai kế hoạch tổ chức đảm bảo hài hòa, hiệu quả.

Khu Di tích lịch sử đền Hùng chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Ban tổ chức về mọi hoạt động diễn ra tại Khu Di tích; đồng thời phối hợp sở, ngành, địa phương để các hoạt động diễn ra trang nghiêm, thành kính, vui tươi, an toàn, ấn tượng, tiết kiệm...

MAI AN