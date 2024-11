Lễ hội Golf Việt Nam - Nha Trang 2024: Thời tiết ủng hộ, các golfer hào hứng tranh tài

Tại sân Vinpearl Golf Nha Trang, thời tiết nắng nhẹ tạo điều kiện thuận lợi cho các golfer thi đấu. Tuy nhiên, gió lớn vẫn là trở ngại để các golfer hoàn thành các lỗ golf của mình.

Có mặt tại sân thi đấu trên đảo Hòn Tre, TP Nha Trang, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo SGGP Nguyễn Khắc Văn, Trưởng Ban Chỉ đạo Lễ hội và bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, đồng Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Golf Việt Nam – Nha Trang 2024 đã trực tiếp theo dõi, động viên các golfer thi đấu trong ngày cuối của giải đấu.

Trước đó, kết thúc ngày thi đấu đầu tiên, các golfer có thành tích tốt nhất tại nhóm nam: Bảng A: Nguyễn Đình Cảnh, Nguyễn Văn Phương, Phạm Việt Hiển (đều ở sân Vinpearl Golf Nha Trang).

Bảng B: Nguyễn Văn Thanh, Hoàng Trung Thông (sân Vinpearl Golf Nha Trang), Trần Văn Hiệp (sân KN Golf Links).

Bảng C lần lượt gồm: Phạm Đức Thuận, Jin Guangxu, Trần Văn Toản (đều ở sân KN Golf Links).

Tại nhóm nữ, thứ tự cao nhất tạm thời thuộc về: Nguyễn Thị Son (sân Vinpearl Golf Nha Trang), Trần Nguyễn Huyền Trang (sân KN Golf Links), Lê Võ Đài Trang (sân Vinpearl Golf Nha Trang).

Lễ hội Golf Việt Nam – Nha Trang 2024 sẽ bế mạc vào tối 29-11.

>> Một số hình ảnh ấn tượng trong chiều 29-11:

