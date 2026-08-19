Lễ hội Hoa Đăng Waterpoint: Thắp sáng tình thân, nuôi dưỡng nhịp sống đô thị

Giữa nhịp sống thường ngày, Lễ hội Hoa Đăng tại Waterpoint mang đến một không gian ấm áp để ông bà, cha mẹ và con trẻ cùng quây quần bên dòng nước, thắp lên những ngọn đèn mang theo lời cầu chúc bình an trong mùa Vu Lan.

Sức sống đô thị hình thành từ sự gắn kết bền chặt của cư dân

Giữa nhịp hối hả của cuộc sống hiện đại, Vu Lan là dịp để mỗi người sống chậm lại một chút, nghĩ nhiều hơn về những người thân yêu và trân trọng hơn những phút giây sum vầy. Tại đại đô thị Waterpoint, tinh thần ấy được gửi gắm qua Lễ hội Hoa Đăng diễn ra tại Làng Văn hóa Việt - Nhật vào ngày 22 – 23/8 với nhiều hoạt động đặc sắc dành cho các thế hệ.

Không khí lễ hội sôi động mở ra với nhiều trải nghiệm hấp dẫn dành cho cả gia đình: picnic bên cảnh quan sông nước, chơi trò chơi dân gian, mini game, ghé thăm phiên chợ cuối tuần, thưởng thức ẩm thực ba miền, chụp ảnh photobooth và lưu giữ kỷ niệm bên người thân. Bên cạnh đó, du khách còn được khám phá văn hóa Nhật Bản độc đáo qua workshop chuông gió thủ công sáng tạo, trải nghiệm trang phục Kimono và nghệ thuật trà đạo.

Lễ hội Hoa Đăng tại Waterpoint là dịp để các gia đình dành thời gian bên nhau, sẻ chia và trao gửi những nguyện ước giản dị

Khi hoàng hôn buông xuống, cả gia đình sẽ cùng nhau thả những chiếc đèn hoa đăng lung linh xuống dòng nước êm đềm. Khoảnh khắc mọi người cùng thắp sáng ngọn đèn, gửi vào đó những mong ước giản dị sẽ trở thành một ký ức đẹp mà cả nhà cùng gìn giữ qua năm tháng.

Lễ hội Hoa Đăng tại Waterpoint vì thế không đơn thuần là một hoạt động vui chơi giải trí mà là nhịp cầu nối liền quá khứ - hiện tại, nhắc nhớ mỗi người về giá trị của tình thân, lòng biết ơn và cội nguồn truyền thống.

Hàng trăm ánh hoa đăng lung linh trên mặt nước hứa hẹn tạo nên khoảnh khắc giàu cảm xúc trong đêm hội Vu Lan tại Waterpoint

Sự kiện cũng nối dài chuỗi hoạt động cộng đồng được Waterpoint tổ chức quanh năm. Trước đó, Waterpoint Kids Camp Funfest cũng khép lại mùa hè rộn ràng với các hoạt động thể thao, khám phá thiên nhiên và cắm trại bên sông dành cho hàng nghìn gia đình trẻ.

Mỗi hoạt động mang một sắc thái khác nhau, nhưng cùng góp phần làm giàu đời sống cộng đồng cư dân qua những cuộc gặp gỡ, trải nghiệm chung và ký ức được tạo nên theo thời gian. Bởi sức sống của một đô thị hiện đại không nằm ở những gì nhìn thấy trên bản quy hoạch, mà ở những diễn ra mỗi ngày trong các không gian đó.

Sự kiện Kids Camp Fun Fest vừa diễn ra tại Waterpoint đã mang đến những trải nghiệm hè thú vị cho hàng nghìn gia đình trẻ

Waterpoint: Đủ gần để kết nối, đủ riêng tư để tự do

Không chỉ được tạo nên bởi các lễ hội, nhịp sống cộng đồng ở Waterpoint còn hiện diện trong từng hoạt động thường ngày, từng không gian được thiết kế phù hợp với nhu cầu của nhiều thế hệ.

Trong bối cảnh lối sống hiện đại ngày càng kéo dài khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình, Waterpoint giải bài toán ấy bằng tư duy quy hoạch hướng tới sự cân bằng: đủ gần để kết nối, đủ riêng tư để mỗi thế hệ được sống trọn vẹn theo nhịp điệu của mình.

​​Waterpoint kiến tạo một môi trường sống nơi mỗi thế hệ đều có không gian riêng để tận hưởng và những khoảng chung để kết nối

​​Nơi đây, ông bà có thể duy trì thói quen dạo bộ dưới những hàng cây xanh mát, gặp gỡ bạn bè đồng niên hay tập luyện mỗi sáng. Cha mẹ có không gian để tái tạo năng lượng sau giờ làm việc với hệ thống tiện ích thể thao, sân pickleball, sân tennis, hồ bơi cùng hệ thống đường chạy bộ và đạp xe chuyên biệt len giữa những mảng xanh. Còn với con trẻ, Waterpoint kiến tạo một môi trường an toàn để cư dân nhí thỏa sức chạy nhảy, đạp xe trên cung đường xanh mát và khám phá thế giới tự nhiên.

Mỗi thế hệ có một khoảng trời riêng cho sở thích và nhịp sống của mình. Nhưng chỉ cần vài bước chân rời khỏi nhà, hòa vào không gian chung – một buổi chiều bên bến sông hay một đêm lễ hội thắp sáng hoa đăng, tất cả lại sum vầy và cùng viết tiếp những ký ức đẹp đẽ. Chính khoảng cách “vừa đủ” ấy tạo nên một đời sống đa thế hệ gần gũi và giàu kết nối hơn.

Nơi để ở được dựng xây bằng gạch đá, bê tông và những chỉ số quy hoạch. Nhưng nơi để thuộc về lại được dệt nên từ hơi ấm gia đình, từ nụ cười của con trẻ, ánh mắt trìu mến của ông bà và những khoảnh khắc con người tìm thấy sự đồng điệu giữa một cộng đồng văn minh.