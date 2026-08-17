Vé xem BIGBANG được đặt mua hết sau hơn 1 tiếng mở bán đại chúng

Toàn bộ vé cho hai đêm BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đã được bán hết. Sau nhiều vòng săn vé căng thẳng, sức nóng của cuộc hội ngộ kỷ niệm 20 năm của G-DRAGON, TAEYANG và DAESUNG giờ đây đã có câu trả lời rõ ràng nhất: hai đêm, kín chỗ.

Hai đêm diễn của BIGBANG tại Mỹ Đình là một trong những sự kiện âm nhạc lớn nhất trong năm được tổ chức tại Việt Nam

Vé của hai đêm diễn ở Mỹ Đình chính thức “sold out”

Cuộc chiến săn vé BIGBANG tại Hà Nội cuối cùng cũng đi đến hồi kết theo cách khiến nhiều người vừa vui vừa tiếc: toàn bộ vé của cả hai đêm 24 và 25-10 đã được bán hết chỉ trong vòng hơn 1 tiếng trong ngày mở bán đại chúng ngày 17-8.

Từ các vòng “presale” đến thời điểm mở bán đại chúng, “seatmap” liên tục đổi màu khi từng khu vực lần lượt hết vé. Những hạng được săn nhiều nhanh chóng biến mất, các lựa chọn còn lại cũng không trụ được lâu trước lượng người cùng lúc tìm cách sở hữu một chỗ trong Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào cuối tháng 10 này.

Trên các cộng đồng V.I.P (tên gọi chính thức của fan BIGBANG), những màn hình báo thanh toán thành công trở thành “chiến tích” được chia sẻ liên tục. Người may mắn có vé bắt đầu chuyển sang đếm ngược đến tháng 10; những fan lỡ nhịp ở vòng cuối chỉ còn biết tiếc vì đã chần chừ thêm vài phút.

“Mình đã theo BIGBANG hơn 15 năm nhưng chưa từng nghĩ có ngày được xem cả nhóm ngay tại Hà Nội. Lúc thanh toán thành công mình vẫn phải kiểm tra email mấy lần mới tin là thật. Tấm vé này với mình gần như là vé trở lại thanh xuân”, Thanh Trúc, một fan tại Hà Nội chia sẻ.

Các V.I.P cho biết quá trình mua vé đúng nghĩa là cuộc đua với thời gian. “Mình vào được hệ thống nhưng hạng muốn mua đã hết. Chuyển sang phương án hai thì cũng chỉ còn rất ít. Đến lúc có vé mới thấy quyết định chuẩn bị sẵn vài lựa chọn trước giờ mở bán là đúng. Năm nay cảm giác ai cũng quyết tâm phải đi BIGBANG”, Minh Tú, fan tại TP.HCM đã đặt vé máy bay và sẵn sàng cho chuyến “trở về thanh xuân” tại Hà Nội vào tháng 10 này.

Cả hai đêm nhanh chóng diễn kín chỗ cho thấy sức hút đặc biệt của BIGBANG tại Việt Nam. Không khí săn vé nóng lên qua cả ba đợt mở bán và gần như không có khoảng nghỉ. Từ V.I.P Membership Presale ngày 13-8, đợt ưu tiên cho chủ thẻ VPBank Mastercard ngày 14-8 đến mở bán đại chúng ngày 17-8, các hạng vé liên tục chuyển trạng thái hết chỗ chỉ sau thời gian ngắn. Có thời điểm, hệ thống ghi nhận khoảng 150.000 người cùng truy cập, khiến cuộc đua chọn ghế và thanh toán trở nên căng thẳng từng phút. Trên mạng xã hội, fan liên tục cập nhật seatmap, báo khu vực vừa “bay màu” và chia sẻ màn hình mua vé thành công.

“20 năm có một”: Có những concert người ta mua vé để gặp lại cả tuổi trẻ

Nếu chỉ nhìn vào tốc độ bán vé, BIGBANG đã đủ chứng minh sức hút. Nhưng điều khiến hai đêm Mỹ Đình trở nên đặc biệt lại nằm ở câu chuyện phía sau tấm vé ấy.

Năm 2026 đánh dấu tròn 20 năm kể từ ngày BIGBANG ra mắt. < XX : COSMOS > cũng là chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên của nhóm với tư cách một tập thể sau 9 năm, đưa G-DRAGON, TAEYANG và DAESUNG trở lại cùng nhau trên những sân vận động lớn toàn cầu. Hà Nội là một trong các điểm dừng của hành trình 33 đêm diễn này.

Với một thế hệ khán giả Việt, BIGBANG gắn với thời điểm K-pop bắt đầu trở thành một phần quen thuộc của tuổi trẻ. “Lies”, “Last Farewell”, “Haru Haru”, “FANTASTIC BABY”, “BANG BANG BANG”… từng nằm trong playlist của những người giờ đã đi làm, lập gia đình, nhưng vẫn sẵn sàng thức canh vé để gặp lại thần tượng năm nào.

“Ngày cấp ba mình nghe Haru Haru mỗi ngày, giờ đã ngoài 30 và chuẩn bị đi concert với chính nhóm bạn từng mê BIGBANG cùng mình. Bọn mình nói với nhau rằng show khác có thể cân nhắc, riêng lần này thì nhất định phải đi”, Lam Anh đã tìm được một chỗ tại đêm diễn của BIGBANG nói.

Cũng có không ít fan biết đến BIGBANG qua âm nhạc solo của các thành viên rồi quay ngược lại khám phá cả hành trình của nhóm.

“Mình chưa từng được xem BIGBANG trực tiếp. G-DRAGON, TAEYANG và DAESUNG đứng chung sân khấu trong tour 20 năm là điều không dễ có cơ hội lần hai, và mình nhất định phải có mặt. Có vé rồi chỉ mong tháng 10 đến thật nhanh”, Huệ Thanh, một fan nhiệt thành trong cộng đồng V.I.P Việt Nam nói.

Hai đêm tại Mỹ Đình vì thế mang nhiều ý nghĩa hơn một concert thông thường. Sau 9 năm chờ đợi, đúng vào cột mốc hai thập kỷ, hàng chục nghìn V.I.P sẽ cùng nghe lại những ca khúc từng đi qua tuổi trẻ của mình bằng phiên bản trực tiếp từ chính BIGBANG.

Và khi tấm vé cuối cùng đã có chủ, cuộc săn vé khép lại. Một cuộc đếm ngược khác chính thức bắt đầu: 24 và 25-10, Mỹ Đình - cuộc hẹn 20 năm của BIGBANG và người hâm mộ Việt Nam.

BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI do AEG Presents Asia, Carpa và VPBank đồng tổ chức, phối hợp cùng YG Entertainment; VPBank và Mastercard đồng hành tài trợ. Đây tiếp tục là một trong những sân khấu quốc tế quy mô lớn được VPBank đưa tới khán giả Việt Nam.

NGUYỄN VÂN