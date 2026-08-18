PV Drilling từng bước làm chủ công nghệ Mud Logging

Trong hành trình 25 năm xây dựng và phát triển, PV Drilling luôn chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để nâng cao năng lực dịch vụ. Định hướng này được Tổng Công ty triển khai từ hoạt động khoan đến các dịch vụ kỹ thuật giếng khoan, với cách tiếp cận chủ động trong nghiên cứu, lựa chọn, tích hợp và từng bước làm chủ công nghệ.

Trong đó, PVD Logging – đơn vị thành viên của PV Drilling, đưa trạm Mud Logging thế hệ mới vào vận hành phục vụ chiến dịch khoan của Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (PQPOC) là một minh chứng tiêu biểu.

Trạm Mud Logging thế hệ mới

Đổi mới công nghệ từ yêu cầu thực tiễn

Mud Logging là một trong những dịch vụ kỹ thuật quan trọng trong quá trình khoan dầu khí. Có thể hình dung trạm Mud Logging như một “trung tâm thu nhận, xử lý và giám sát thông tin” tại hiện trường giếng khoan. Các thông số khoan được thu nhận qua cảm biến, kết hợp với thông tin từ phân tích khí và mẫu mùn khoan, giúp đội ngũ kỹ sư theo dõi diễn biến giếng khoan và cung cấp thông tin kịp thời phục vụ hoạt động khoan và nhận diện các dấu hiệu dầu khí.

Qua nhiều năm cung cấp dịch vụ Mud Logging cho các chiến dịch khoan và sửa giếng (Workover), PVD Logging nhận thấy thế hệ trạm hiện hữu xuất hiện những hạn chế trước yêu cầu ngày càng cao về công nghệ, tốc độ triển khai và hiệu quả vận hành. Hệ thống hiện hữu được xây dựng trên nền tảng Windows thế hệ trước; linh kiện và cảm biến phụ thuộc nhiều vào nguồn cung từ Mỹ và châu Âu; kích thước trạm lớn gây khó khăn cho vận chuyển và bố trí trên giàn khoan; trong khi thời gian mua sắm, đặt hàng kéo dài khó đáp ứng các chiến dịch cần huy động nhanh.

Thay vì đầu tư hoàn toàn một trạm mới theo thiết kế cũ, PVD Logging lựa chọn phương án hoán cải kết cấu hiện hữu kết hợp đổi mới đồng bộ hệ thống công nghệ. Cách tiếp cận này vừa tận dụng tài sản/trạm còn phù hợp, vừa tạo điều kiện để đơn vị chủ động lựa chọn giải pháp công nghệ đáp ứng yêu cầu thực tế.

Chủ động thiết kế, tích hợp và đa dạng nguồn cung

Từ năm 2022, PVD Logging bắt đầu nghiên cứu các nền tảng Data Acquisition System (DAS), đồng thời chủ động tìm kiếm và đánh giá các nhà cung ứng mới trong và ngoài nước. Trên cơ sở kinh nghiệm vận hành và yêu cầu dịch vụ, PVD Logging xác lập cấu hình, yêu cầu kỹ thuật và đặt hàng thiết bị theo thiết kế, yêu cầu riêng của đơn vị.

Sau quá trình đánh giá và workshop kỹ thuật nội bộ, PVD Logging lựa chọn các cấu phần phù hợp và xây dựng phương án tích hợp trên nền trạm Mud Logging hiện hữu. Trạm mới được trang bị hệ thống DAS, máy tính công nghiệp chuyên dụng và nền tảng phần mềm mới; bộ phân tích khí được thiết kế nhỏ gọn hơn, thuận lợi cho vận hành, bảo trì và sửa chữa.

Điểm đáng chú ý của dự án không chỉ nằm ở việc thay đổi thiết bị hay mở rộng nguồn cung. Việc chủ động xác lập cấu hình, yêu cầu kỹ thuật, đặt hàng theo thiết kế của PVD Logging và tổ chức tích hợp hệ thống cho thấy đơn vị đã làm chủ các công nghệ cốt lõi của trạm Mud Logging, thay vì phụ thuộc vào giải pháp trọn gói từ một nhà cung cấp. Đây cũng là cơ sở để đa dạng hóa nguồn cung và tăng tính chủ động trong nâng cấp, vận hành, bảo trì trạm.

Cùng với đổi mới hệ thống công nghệ, PVD Logging phối hợp với một đơn vị thành viên khác của PV Drilling là Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí biển PVD (PVD Offshore) hoán cải vỏ trạm hiện hữu từ 24ft xuống 20ft. Không gian bên trong trạm được bố trí lại khoa học hơn, thuận lợi cho vận hành, bảo trì và vận chuyển trên biển. Kích thước nhỏ gọn cũng giúp tăng khả năng triển khai trạm trên nhiều loại giàn khoan khác nhau.

Hiệu quả được kiểm chứng trong thực tế

Việc hoàn thành trạm Mud Logging để đáp ứng tiến độ chiến dịch khoan của PQPOC đặt ra yêu cầu cao về khả năng tương thích giữa DAS mới với các cảm biến hiện hữu, tốc độ làm chủ phần cứng và phần mềm của đội ngũ kỹ thuật, đồng thời đòi hỏi các công việc mua sắm, logistics, thiết kế và hoán cải được triển khai gần như song song.

Nhờ sự phối hợp giữa Tổng Công ty, PVD Logging và PVD Offshore, trạm được hoàn thành đúng tiến độ và đưa vào vận hành. Sau hơn ba tháng hoạt động liên tục, hệ thống vận hành ổn định, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của khách hàng; đội ngũ PVD Logging đã trực tiếp vận hành, giám sát và xử lý các yêu cầu trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Về hiệu quả đầu tư, so với phương án mua nguyên trạm mới từ nhà cung cấp hiện hữu, giải pháp được lựa chọn giúp giảm gần 24% tổng chi phí đầu tư. Đồng thời, phương án hoán cải giúp rút ngắn khoảng 60 ngày tiến độ thực hiện, giúp tiết giảm thời gian và chi phí cho khách hàng. Quan trọng hơn, dự án giúp PVD Logging đa dạng hóa nguồn cung, nâng cao tính chủ động trong vận hành, bảo trì và xử lý sự cố.

Chủ động ứng dụng, từng bước làm chủ công nghệ

Đặt trong chiến lược phát triển của PV Drilling, trạm Mud Logging thế hệ mới không chỉ là một dự án đổi mới thiết bị mà còn thể hiện định hướng ưu tiên ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để nâng cao năng lực dịch vụ.

Trên nền tảng các công nghệ cốt lõi đã làm chủ, PVD Logging tiếp tục phát triển các giải pháp Mud Logging theo hướng linh hoạt hơn như Mud Logging mini, thiết bị Mud Logging xách tay, cảm biến không dây, nền tảng phần mềm mới và khả năng tích hợp thêm các cảm biến, dịch vụ trong tương lai.

Từ trạm Mud Logging 24 ft đến thế hệ 20 ft với nền tảng công nghệ mới, thay đổi quan trọng không chỉ nằm ở kích thước hay thiết bị, mà ở năng lực chủ động xác lập yêu cầu kỹ thuật, lựa chọn, tích hợp, cải tiến và làm chủ các công nghệ cốt lõi của đội ngũ PVD Logging. Đây cũng là cách PV Drilling từng bước biến công nghệ thành sức mạnh nội lực, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và sức cạnh tranh của các dịch vụ kỹ thuật giếng khoan trên thị trường trong nước và quốc tế.

NGUYỆT ANH