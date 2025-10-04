Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam mở đầu bằng chuỗi hoạt động thể thao

Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam (phường Vũng Tàu, TPHCM) diễn ra từ ngày 4 đến 12-10 với nhiều chương trình đặc sắc, nhằm quảng bá du lịch địa phương. Mở đầu chuỗi sự kiện này là các hoạt động thể dục thể thao sôi động.

Ngày 4-10, UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) tổ chức khai mạc các hoạt động thể dục thể thao mở đầu cho chuỗi các sự kiện văn hóa - du lịch của Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam năm 2025.

Lãnh đạo phường Vũng Tàu cùng người dân, du khách đi bộ mở đầu chuỗi sự kiện của Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam. Ảnh: QUANG VŨ

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Trần Thị Bích Vân, Phó Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu, nhấn mạnh: “Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam không chỉ là lễ hội truyền thống của ngư dân vùng biển, mang giá trị tâm linh sâu sắc với ước vọng về mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no và bình yên, mà còn là một sự kiện văn hóa - du lịch trọng điểm của TPHCM. Lễ hội được đưa vào chuỗi các hoạt động lễ hội lớn cấp thành phố trong năm 2025, góp phần khẳng định vị thế và thương hiệu của Vũng Tàu”.

Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu, người dân, du khách và vận động viên đã tham gia đi bộ 1.000m từ quảng trường Tam Thắng đến vòng xoay Đài Liệt sĩ và ngược lại.

Sau đó, các tiết mục biểu diễn dân vũ diễn ra sôi động tại khu vực tháp Tam Thắng, thu hút sự tham gia của hàng trăm lượt người dân và du khách.

Đông đảo người dân, du khách cùng tham gia đi bộ. Ảnh: QUANG VŨ

Ngày mai (5-10), cuộc thi bơi biển Vũng Tàu mở rộng với cự ly 1.000m nữ, 3.000m nam với sự tham gia của 300 vận động viên cũng sẽ diễn ra tại khu vực biển Bãi Sau.

Từ ngày 11 đến 13-10, giải bóng rổ được tổ chức tại sân bóng thuộc công viên Thùy Vân.

Tiết mục biểu diễn nhảy dân vũ "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" được các đội, nhóm biểu diễn tại q uảng trường Tam Thắng. Ảnh: QUANG VŨ

lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam năm nay có nhiều hoạt động sôi nổi nhằm thu hút khách du lịch, quảng bá hình ảnh “Vũng Tàu - Điểm đến văn hóa, thể thao và du lịch biển đặc sắc”.

Ngoài thể thao, lễ hội còn có các sự kiện khác như: Tuần lễ văn hóa biển và lễ hội; triển lãm tranh, trò chơi dân gian; hội thi “Rung chuông vàng”…

Phần lễ chính diễn ra trong 3 ngày từ 7 đến 9-10 (từ 16-8 đến 18-8 âm lịch) với các nghi thức: lễ Nghinh Ông trên biển, lễ rước kiệu Nghinh Ông và diễu hành trên đường phố, lễ thỉnh sắc thần tại đình làng...

QUANG VŨ