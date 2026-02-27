Lễ hội Việt – Nhật hứa hẹn có nhiều hoạt động mới lạ, hấp dẫn tại TPHCM

Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 11 (JVF11) năm 2026 tại TPHCM sẽ diễn ra với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ nhiều hoạt động văn hóa, giải trí, ẩm thực và hợp tác phát triển.

Tại buổi họp báo giới thiệu JVF11 vào sáng 27-2, ông Phạm Dứt Điểm, Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM, cho biết, JVF11 do Sở Ngoại vụ TPHCM và Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM tổ chức, có 13 hoạt động tiêu biểu, chia thành 8 nhóm nội dung.

Ông Phạm Dứt Điểm, Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM, thông tin tại họp báo sáng 27-2. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Một trong những điểm nhấn nổi bật của lễ hội năm nay là Lễ hội múa Yosakoi, với sự tham gia đặc biệt của đoàn múa Yosakoi danh tiếng đến từ thành phố Sapporo (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Tiếp nối không khí sôi động là không gian văn hóa đại chúng Cosmic Asia. Đối với những người yêu ẩm thực Nhật Bản, Lễ hội Ramen (Ramen Fest) là điểm dừng chân không thể bỏ qua.

Ông Ono Masuo, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM thông tin tại họp báo sáng 27-2. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Bên cạnh các hoạt động giải trí, JVF11 còn chú trọng chiều sâu văn hóa và hợp tác phát triển thông qua nhiều chương trình ý nghĩa. Nổi bật là cuộc thi thiết kế Áo dài kết hợp workshop tìm hiểu về Kimono, góp phần tôn vinh và lan tỏa vẻ đẹp trang phục truyền thống của hai quốc gia. Ngoài ra, các hoạt động giao lưu âm nhạc, tìm hiểu Nhã nhạc Việt – Nhật, cùng những không gian thể thao đường phố như trượt ván, xe đạp BMX… cũng tạo nên sắc màu trẻ trung, năng động cho lễ hội.

Đáng chú ý, JVF11 còn tổ chức hội thảo chuyên đề “Phát triển nguồn nhân lực cho tương lai bền vững”, hướng đến mục tiêu tăng cường hợp tác đào tạo, kết nối và thu hút nguồn lao động Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản trong thời gian tới.

Lễ hội Việt – Nhật lần thứ 11 với chủ đề “Cùng nắm chặt tay nhau, trẻ em - trái đất - tương lai” sẽ diễn ra trong hai ngày 7 và 8-3-2026 tại Khu B, Công viên 23 Tháng 9 (phường Bến Thành, TPHCM), với hơn 300 gian hàng của doanh nghiệp và tổ chức đến từ hai nước.

