Dấu ấn quân y Việt tại Bentiu, Nam Sudan

Giữa vùng đất còn nhiều bất ổn bởi xung đột và dịch bệnh, những người lính quân y Việt Nam thuộc Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2.7 (BVDC 2.7) tại Bentiu (Cộng hòa Nam Sudan) vẫn bền bỉ thực hiện sứ mệnh nhân đạo.

Lực lượng quân y của Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ nhân đạo tại Bentiu (Nam Sudan)

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, BVDC 2.7 đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, vừa hỗ trợ y tế địa phương, vừa tăng cường hợp tác quân y quốc tế, qua đó lan tỏa sâu rộng hình ảnh người thầy thuốc Việt Nam tận tâm, giàu y đức.

Ngày 25-2, đoàn công tác BVDC 2.7 đã làm việc với Cơ quan Y tế bang Unity nhằm đánh giá toàn diện thực trạng hệ thống y tế địa phương, tập trung vào xử lý những khó khăn về cơ sở vật chất, nhân lực và năng lực chuyên môn.

Đoàn cũng đến khảo sát Bệnh viện Đa khoa Bentiu - cơ sở điều trị chính của khu vực, nơi hiện có 175 giường bệnh, 20 bác sĩ, 88 điều dưỡng và mỗi ngày thực hiện từ 8-10 ca phẫu thuật, chủ yếu điều trị các ca chấn thương do xung đột và bệnh truyền nhiễm.

Trao tặng quà, trang vật tư y tế cho các bệnh viện địa phương

Từ kết quả khảo sát thực tế, BVDC 2.7 thống nhất triển khai hỗ trợ dài hạn cho Bệnh viện Đa khoa Bentiu, tập trung vào huấn luyện, chuyển giao kỹ thuật y khoa, nâng cao năng lực cấp cứu, phẫu thuật, phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ vật tư y tế thiết yếu. Dịp này, BVDC 2.7 đã trao tặng 7 thùng vật tư y tế, góp phần chia sẻ khó khăn, tiếp thêm nguồn lực cho y tế sở tại trong bối cảnh còn nhiều thiếu thốn.

Tiếp nối chuỗi hoạt động, BVDC 2.7 tổ chức hội thảo khoa học với sự tham gia của lực lượng quân y các nước trong phân khu. Hội thảo tập trung trao đổi các vấn đề y tế chung, cập nhật kiến thức chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm phòng chống sốt rét và quản lý stress trong môi trường gìn giữ hòa bình khắc nghiệt.

Tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm y tế

Đại diện các bệnh viện cấp 1 trong phân khu và đơn vị bạn đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp tới đội ngũ quân y Việt Nam, đồng thời đánh giá cao những đóng góp tích cực, hiệu quả của BVDC 2.7 trong công tác chuyên môn và phối hợp quốc tế.

Bác sĩ Keah Jeach, công tác tại bệnh viện cấp 1 của phân khu, chia sẻ: “Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam, tôi muốn nói rằng BVDC cấp 2 của Việt Nam là một cơ sở rất tốt. Các bác sĩ ở đây có chuyên môn cao, luôn kiên nhẫn với bệnh nhân và sẵn sàng giúp đỡ các nhân viên của Liên hợp quốc”.

Trong khi đó, bác sĩ Kwabena A. Agyekum, đại diện lực lượng y tế Ghana tại Nam Sudan, khẳng định: “BVDC của Việt Nam là một phần không thể thiếu của Phái bộ Gìn giữ Hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Sudan. Những ca vượt quá khả năng điều trị của chúng tôi đều được chuyển lên đây. Họ đóng vai trò rất quan trọng trong chăm sóc sức khỏe cho lực lượng gìn giữ hòa bình”.

