Liên kết cung ứng thực phẩm an toàn cho TPHCM - Bài 2: Lan tỏa hướng đi bền vững

Người tiêu dùng chọn mua thực phẩm tại siêu thị Finelife thuộc hệ thống Saigon Co.op, phường An Phú, TP Thủ Đức

“Sân chơi” bình đẳng

Chia sẻ về kinh nghiệm cung ứng hàng hóa cho các siêu thị, trung tâm thương mại lớn trên địa bàn TPHCM, nhiều doanh nghiệp tại các tỉnh thành khu vực phía Nam khẳng định họ rất tự tin và cho rằng đây là “sân chơi” cạnh tranh, nhiều cơ hội. Sự tự tin này xuất phát từ sản phẩm của doanh nghiệp đạt chất lượng cao theo các tiêu chuẩn GlobalGAP, VietGAP…

Bà Đặng Thị Phương Ninh, Giám đốc điều hành thực phẩm Tập đoàn GreenFeed (Đồng Nai) đánh giá, việc liên kết, giám sát thực phẩm an toàn tại các siêu thị được thực hiện rất hiệu quả; nhiều quốc gia trên thế giới cũng thực hiện như vậy. Cách làm này giúp người dân có sản phẩm tiêu dùng an toàn, còn nhà sản xuất thì có giải pháp sản xuất ổn định lâu dài. Xác định trách nhiệm tham gia vào chuỗi cung ứng an toàn, bền vững nên GreenFeed đầu tư con giống tốt, thức ăn và có giải pháp chăn nuôi hiệu quả cùng hệ thống chế biến và phân phối thực phẩm hiện đại. Sản phẩm đã có mặt trên bàn ăn của các đối tác khó tính trong và ngoài nước, do vậy doanh nghiệp rất tự tin khi tham gia chương trình “Tick xanh trách nhiệm” của TPHCM.

Ông Phan Quốc Hoàng, Giám đốc Công ty Thảo Nguyên Xanh (TP Đà Lạt, Lâm Đồng), cho rằng, sáng kiến của ngành công thương TPHCM và các hệ thống bán lẻ hiện đại rất ý nghĩa, giàu tính nhân văn, vì quyền lợi người tiêu dùng. “Chúng tôi luôn nỗ lực cung ứng sản phẩm tốt nhất, đảm bảo chất lượng cho người tiêu dùng TPHCM cũng như các địa phương khác”, ông Hoàng nói.

Góp phần trợ lực cho các doanh nghiệp khi tham gia chương trình “Tick xanh trách nhiệm”, Sở Công thương TPHCM cho biết, có nhiều ưu đãi cho đơn vị tự nguyện đăng ký tham gia như: được TPHCM cũng như các nhà bán lẻ hỗ trợ quảng bá, giúp người tiêu dùng nhận diện thương hiệu, ưu tiên lựa chọn mua sắm… Chương trình là cơ hội để doanh nghiệp khẳng định thương hiệu trên thương trường, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp làm ăn chân chính, có trách nhiệm với xã hội; góp phần hạn chế kiểu làm chạy theo lợi nhuận, bất chấp sức khỏe người tiêu dùng.

Chương trình đã nhận được phản hồi tích cực từ nhà phân phối. Ông Vũ Dương Quân, Trưởng Ban quản lý hệ thống bán lẻ Satra, cho biết, đơn vị khuyến khích các nhà cung cấp tự nguyện đăng ký tham gia chương trình “Tick xanh trách nhiệm”. Điều đáng mừng là có khoảng 65% nhà cung cấp đồng ý với Satra sẽ tham gia chương trình.

Nâng cao ý thức người tiêu dùng

Sau 8 tháng triển khai thí điểm chương trình “Tick xanh trách nhiệm” đã gặt hái được kết quả khả quan: các hệ thống phân phối bán lẻ hiện đại đã chủ động nâng cao trách nhiệm giám sát nhằm ngăn ngừa hàng kém chất lượng tuồn vào siêu thị; nhà sản xuất đã chăm chút nhiều hơn cho sản phẩm, không còn tình trạng “rau 2 luống, heo 2 chuồng” (luống sạch nhà ăn, bẩn đem bán…).

Nhà sản xuất bắt tay với nhà phân phối đưa sản phẩm sạch lên bàn ăn, nhưng làm thế nào người tiêu dùng biết để lựa chọn? Trả lời câu hỏi này, ông Đinh Quang Khôi, Giám đốc marketing MM Mega Market Việt Nam, cho biết, theo Công ty nghiên cứu thị trường Kantar, mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng Việt Nam khi mua sắm chính là vấn đề an toàn thực phẩm. Qua khảo sát năm 2023, tỷ lệ này khoảng 45% nhưng năm 2024 đã tăng lên 55%. Do vậy, các sở ngành, doanh nghiệp sản xuất, nhà phân phối cần đẩy mạnh truyền thông “Tick xanh trách nhiệm” để khách hàng nâng cao ý thức mua sắm, lựa chọn sản phẩm an toàn nhằm bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình…

Bà Cao Thị Thanh, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng, thông tin, khoảng 60% lượng hàng rau quả của tỉnh hiện cung ứng cho các hệ thống phân phối ở TPHCM. Tỉnh luôn sẵn sàng hợp tác, kết nối cùng ngành công thương TPHCM đưa đến người tiêu dùng các sản phẩm chất lượng, an toàn. “Nhưng khách hàng cũng nên lưu ý, sản phẩm rau củ quả các loại đảm bảo chất lượng từ TP Đà Lạt nói riêng, Lâm Đồng nói chung luôn có mức giá phù hợp, tương xứng chứ không có giá rẻ như trên một số trang mạng quảng cáo”, bà Cao Thị Thanh khuyến nghị.

Chuẩn bị cho cao điểm mua sắm cuối năm, lượng hàng hóa lớn đang cấp tập đổ về các siêu thị, cửa hàng, chợ truyền thống… trên địa bàn TPHCM. Nhu cầu tiêu thụ hàng hóa tại một “siêu đô thị” như TPHCM là rất lớn nên việc kiểm soát chất lượng hàng hóa, chủ động tiêu dùng thông minh là cực kỳ cần thiết. Cùng với chương trình “Tick xanh trách nhiệm”, ngành công thương nói riêng, các sở ngành khác nói chung sẽ đẩy mạnh truyền thông, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dùng để sản phẩm không an toàn, kém chất lượng không còn đất sống.

Sản phẩm có “Tick xanh trách nhiệm” vi phạm chất lượng cũng bị loại Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công thương TPHCM, cho biết, sản phẩm “Tick xanh trách nhiệm” sẽ tham gia vào 8 hệ thống phân phối hiện đại tại TPHCM. Chương trình thực hiện hết sức nghiêm ngặt, dù sản phẩm sản xuất theo “Tick xanh trách nhiệm” nhưng nếu phát hiện vi phạm đều bị loại khỏi hệ thống.

THI HỒNG