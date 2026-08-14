Linh hoạt hỗ trợ thí sinh trúng tuyển nhập học

Sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống Tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT. Ngoài chuẩn bị hồ sơ thủ tục, tài chính cho nhập học, thí sinh phải ổn định chỗ ở, cảnh giác những chiêu trò lừa đảo, tập trung ngay vào xây dựng kế hoạch học tập…

Đây là những nội dung được các chuyên gia giáo dục gửi đến thí sinh, phụ huynh trong buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề “Những lưu ý dành cho thí sinh sau khi biết điểm trúng tuyển” do Báo SGGP tổ chức ngày 13-8.

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ

Chia sẻ về thời gian nhập học, TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng Phòng Đào tạo, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, cho biết, theo lịch công tác tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống Tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT.

Đến 17 giờ ngày 21-8, nếu thí sinh không xác nhận nhập học thì kết quả trúng tuyển sẽ bị hủy kết quả. Thí sinh làm thủ tục nhập học theo 2 hình thức: trực tuyến hoặc trực tiếp tại trường. Do đó, thí sinh cần nắm rõ yêu cầu của từng trường để hoàn thành đúng thủ tục nhập học.

Cán bộ tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TPHCM hướng dẫn thí sinh làm thủ tục nhập học.

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Trong khi đó, ThS Trần Thị Hồng Nương, chuyên viên Phòng Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp, Trường ĐH Tài chính Marketing TPHCM, cho biết, với phương thức nhập học trực tuyến, thí sinh trúng tuyển cần kiểm tra, xác minh lại thông tin với nhà trường trước khi thực hiện yêu cầu chuyển khoản các loại phí và học phí. Hiện nay, một số trường đã cảnh báo các vấn đề như thư, giấy báo trúng tuyển giả mạo và yêu cầu thí sinh chuyển khoản. Vì vậy, trước khi thực hiện giao dịch về tài chính, thí sinh nên liên hệ với đường dây nóng, số điện thoại của nhà trường để xác minh thông tin.

Liên quan thủ tục nhập học, ThS Nguyễn Trần Ngọc Phương, Giám đốc Trung tâm Marketing và Phát triển thương hiệu, Trường ĐH Công nghệ TPHCM, hướng dẫn: trên thông báo mời nhập học của các trường đều ghi rất rõ các bước và quy trình nhập học. Thí sinh cần đọc kỹ và chuẩn bị các loại giấy tờ như: giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT, CCCD… Thí sinh nên chuẩn bị 1 bản chính và 1 bản sao công chứng để sẵn sàng nộp.

Linh động giải quyết các thủ tục

Theo ThS Lê Phương Khanh, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh, Trường ĐH Văn Hiến, thí sinh nhập học phần lớn đều từ các tỉnh thành lên thành phố nên rất bỡ ngỡ với việc đi lại, chỗ ở. Do đó, thí sinh nên liên hệ ngay với cán bộ phụ trách đón tiếp hoặc bàn hướng dẫn của nhà trường trình bày rõ các băn khoăn như học tại cơ sở nào, tìm chỗ trọ an toàn, chỗ ở ký túc xá. Các trường đều bố trí đón tiếp, hướng dẫn và hỗ trợ mọi nhu cầu của thí sinh.

Các chuyên gia giáo dục giao lưu với bạn đọc tại buổi giao lưu trực tuyến do Báo SGGP tổ chức ngày 13-8 Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Để tạo thuận lợi cho thí sinh, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành bố trí nhập học tại 2 cơ sở của trường. Theo ThS Bùi Quang Trung, Trưởng Phòng Truyền thông Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, ngày 13-8, nhà trường huy động hàng trăm cán bộ Phòng Công tác sinh viên, bộ phận tuyển sinh, lãnh đạo các khoa, Đoàn Thanh niên… túc trực từ 6 giờ đến 17 giờ để đón tiếp, hỗ trợ thí sinh, phụ huynh đến trường nhập học. Nhà trường linh động giải quyết cho mọi tình huống phát sinh các giấy tờ cần thiết để tạo thuận lợi nhất cho thí sinh nhập học.

* TS NGUYỄN TRUNG NHÂN, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TPHCM: Cảnh giác với thông tin lừa đảo Trong buổi giao lưu trực tuyến do Báo SGGP tổ chức, một số phụ huynh gửi câu hỏi, nghi vấn về thông tin giả mạo thông báo trúng tuyển và yêu cầu chuyển khoản phí, học phí để nhập học. Đây là những thông tin giả mạo và có dấu hiệu lừa đảo. Cùng với đó, vừa qua cũng có một số trường hợp ở các trường tại TPHCM cảnh báo về thông tin lừa đảo trong thời gian các trường đang chuẩn bị cho công tác đón thí sinh trúng tuyển đến nhập học như: thông báo về chương trình du học sinh quốc tế, thư thông báo mời nhập học kèm yêu cầu chứng minh tài chính, yêu cầu chuyển khoản… Điều đáng nói là thông tin gửi thí sinh là văn bản có tên trường, dấu mộc, có logo trường, con dấu, chữ ký, số văn bản… Tuy nhiên đây là những thông tin giả mạo. Vì vậy, khi nhận được những thông báo này, thí sinh và phụ huynh hãy kiểm tra lại qua các kênh chính thức của nhà trường trước khi thực hiện bất cứ việc gì. Tuyệt đối không chuyển tiền, không cung cấp số căn cước/hộ chiếu, tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc các thông tin cá nhân quan trọng khi chưa xác minh rõ nguồn gửi. * ThS NGUYỄN TRẦN NGỌC PHƯƠNG, Giám đốc Trung tâm Marketing và Phát triển thương hiệu, Trường ĐH Công nghệ TPHCM: Tự tin tìm cơ hội trong đợt xét tuyển bổ sung Hiện nay, nhiều thí sinh không đậu đợt xét tuyển vừa qua có tâm lý mặc cảm và xem xét tuyển bổ sung như là tấm vé vớt. Theo tôi, thí sinh nên nghĩ đơn giản là do thiếu may mắn. Và cơ hội vẫn còn nhiều ở đợt xét tuyển bổ sung. Nhìn vào thông tin xét tuyển bổ sung có thể thấy, nhiều trường đại học công lập lớn cũng xét tuyển bổ sung với rất nhiều ngành nghề, từ nhóm ngành sức khỏe cho tới nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ, kinh tế - xã hội, du lịch… Do đó, thí sinh nên tìm hiểu rõ thông tin xét tuyển bổ sung của các trường, chọn ngành nghề, phương thức xét tuyển để tìm cơ hội trúng tuyển vào ngành, trường mà mình lựa chọn. THANH HÙNG ghi

THANH HÙNG