Từng lãnh án tù chung thân về tội cướp giật, Hoàng 'Bác Sĩ' lại "ngựa quen đường cũ"

Nguyễn Huy Hoàng (biệt danh Hoàng “Bác Sĩ”) từng tổ chức nhiều vụ cướp, chuyên nhắm đến người rút tiền ngân hàng ở TPHCM, vừa tiếp tục sa lưới sau khi thực hiện vụ cướp giật, kéo lê nạn nhân trên đường Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận (TPHCM).

Hoàng "Bác Sĩ" vừa bị Công an TPHCM bắt vì cướp giật tài sản, kéo lê nạn nhân. Ảnh: CATP

Sau khi được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật để trở về với cuộc sống đời thường, Nguyễn Huy Hoàng (54 tuổi, ngụ phường Bình Thạnh), từng tổ chức nhiều vụ cướp tại TPHCM đầu những năm 2000 lại tiếp tục gây án.

Lần này, Hoàng bị Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam sau khi thực hiện vụ cướp giật táo tợn, kéo lê nạn nhân trên đường Đào Duy Anh.

Clip vụ cướp giật táo tợn, kéo lê nạn nhân trên đường Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận

Từ con nhà gia giáo đến “đại ca” băng cướp giật

Nhiều trinh sát hình sự đặc nhiệm đến nay vẫn còn nhớ cái tên Hoàng “Bác Sĩ”. Biệt danh này xuất phát từ việc Hoàng sinh ra trong một gia đình có học thức, cha là bác sĩ và được cho ăn học đầy đủ. Tuy nhiên, Hoàng sớm sa ngã, trở thành kẻ cầm đầu một băng nhóm chuyên cướp giật tài sản của những người vừa rút tiền tại ngân hàng.

Thời điểm đó, Hoàng quy tụ nhiều đàn em như Lê Đức Thuận, Ngô Trọng Bằng, Nguyễn Thái Châu, Nguyễn Văn Hoàng (Hoàng “Nhỏ”) và Nguyễn Minh Đức (Đức “Ba Đè”), tổ chức hoạt động rất bài bản.

Để gây án, Hoàng phân công từng người đảm nhận một vai trò riêng. Có đối tượng ăn mặc lịch sự, xách cặp vào ngân hàng giả làm khách giao dịch nhằm theo dõi người rút nhiều tiền mặt. Khi xác định được “con mồi”, đồng bọn lập tức thông báo cho Hoàng đang chờ bên ngoài để tổ chức đeo bám.

Nhóm còn bố trí người trực tiếp giật tài sản, người cản địa, ngăn người dân truy đuổi nhằm bảo đảm đường tẩu thoát.

Một trong những vụ án điển hình xảy ra đầu tháng 5-2007. Sau khi phát hiện một phụ nữ vừa rút tiền tại ngân hàng, băng nhóm của Hoàng bám theo đến đường Sư Vạn Hạnh rồi ép xe, cướp giật túi xách và nhanh chóng bỏ chạy. Riêng Hoàng cùng các đàn em khác chạy phía sau để cản những người truy đuổi.

Theo hồ sơ, từ cuối năm 2006 đến khi bị bắt giữa năm 2007, băng nhóm của Hoàng đã thực hiện nhiều vụ cướp giật với cùng một thủ đoạn, chiếm đoạt gần 750 triệu đồng.

Ngày 29-5-2008, TAND TPHCM tuyên phạt Nguyễn Huy Hoàng mức án tù chung thân về tội Cướp giật tài sản. Các đồng phạm nhận mức án từ 14 đến 20 năm tù.

Ra tù rồi lại sa lưới vì tội cướp giật

Công an thực nghiệm hiện trường vụ cướp giật tài sản. Ảnh: CATP

Sau nhiều năm chấp hành án phạt, Hoàng được ra tù vào năm 2021 theo chính sách khoan hồng của pháp luật. Tuy nhiên, thay vì làm lại cuộc đời, người đàn ông từng một thời được xem là "đại ca" của băng cướp giật lại tiếp tục phạm tội.

Theo điều tra của Công an TPHCM, khoảng 0 giờ ngày 2-5, Hoàng điều khiển xe máy lưu thông trên đường Đào Duy Anh thì phát hiện ông H.H.N. (44 tuổi) đi cùng vợ mang theo một túi xách. Hoàng lập tức áp sát, giật chiếc túi rồi tăng ga bỏ chạy.

Không chấp nhận mất tài sản, ông N. quyết liệt truy đuổi và bám được vào người đối tượng. Mặc cho nạn nhân vẫn đang giữ chặt mình, Hoàng tiếp tục tăng tốc nhằm tẩu thoát, kéo lê ông N. một đoạn trên đường.

Đến trước căn nhà số 12/5 đường Đào Duy Anh, Hoàng bị mất lái và ngã xe. Nghe tiếng tri hô, lực lượng an ninh cơ sở cùng người dân nhanh chóng lao tới khống chế, bắt giữ đối tượng và đưa về Công an phường Đức Nhuận.

Nguyễn Huy Hoàng bị Công an TPHCM khởi tố về tội cướp giật tài sản. Ảnh: CATP

Tại cơ quan điều tra, Hoàng thừa nhận hành vi cướp giật tài sản. Quá trình xác minh cho thấy ngoài nhiều tiền án về cướp giật, đối tượng còn có nhiều lần vi phạm pháp luật khác.

Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng để điều tra về tội Cướp giật tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM xác định Nguyễn Huy Hoàng có nhân thân xấu, từng bị kết án tù chung thân về cùng hành vi phạm tội, nay tiếp tục thực hiện hành vi cướp giật nên thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.

NGUYỄN TÂN