Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 500 tỷ đồng, khởi tố 35 bị can

Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với tổng số tiền hơn 500 tỷ đồng.

Clip triệt phá đường dây cá độ. Nguồn: CÔNG AN TPHCM

Chiều 1-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đang mở rộng điều tra đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, liên quan nhiều đối tượng tại TPHCM và các tỉnh, thành.

4 đối tượng cấp quản lý trung gian trong đường dây bị công an bắt giữ. Ảnh: CÔNG AN TPHCM CUNG CẤP

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ khoảng tháng 4-2026 đến khi bị triệt phá, các đối tượng sử dụng các tài khoản được cấp để tổ chức cho nhiều người cá cược các trận đấu thuộc World Cup 2026 và nhiều giải bóng đá quốc tế khác thông qua một trang web. Người chơi cá cược bằng cách quy đổi điểm trên hệ thống thành tiền Việt Nam, với mức quy đổi từ 10.000 đồng đến 50.000 đồng/điểm tùy cấp quản lý.

Kết quả thắng, thua được các đối tượng đối chiếu, tổng hợp và thanh toán định kỳ vào thứ Hai hàng tuần thông qua chuyển khoản ngân hàng, giao nhận tiền mặt hoặc các phương thức thanh toán khác. Bước đầu cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền dùng để đánh bạc hơn 500 tỷ đồng.

Đường dây hoạt động theo mô hình phân cấp “Super - Master - Agent - Member”. Trong đó, đối tượng giữ vai trò “Super” quản lý tổng hạn mức điểm, phân quyền và điều hành 4 tài khoản “Master” (cấp quản lý trung gian), gồm Lê Thanh Hiếu, Nguyễn Văn Thơm, Nguyễn Tấn Đức và Huỳnh Minh Toàn.

Các “Master” trực tiếp quản lý, cấp hạn mức điểm cho “Agent” (đại lý), theo dõi hoạt động cá cược, tổng hợp kết quả thắng, thua và thanh toán với các “Agent” thuộc quyền. 4 “Agent” được xác định gồm Nguyễn Đình Công, Huỳnh Văn Thành, Vương Trùng Dương và Nguyễn Trí Thông. Các đối tượng này tiếp tục cấp tài khoản “Member” (người chơi) để tổ chức cho người tham gia cá cược trên hệ thống.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 35 bị can về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Trong số này có 4 “Master” và 4 “Agent”. Các quyết định và lệnh tố tụng đã được Viện KSND TPHCM phê chuẩn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét đối tượng giữ vai trò “Super” cùng những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

MẠNH THẮNG