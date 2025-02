Long An sẽ tiếp tục cùng đồng hành, cùng phát triển với doanh nghiệp

Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út phát biểu tại buổi gặp mặt

Tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út chia sẻ những thành tựu kinh tế nổi bật của tỉnh trong năm 2024 với GRDP tăng 8,3%, đứng thứ 3 vùng ĐBSCL, vượt qua mức tăng trưởng bình quân của cả nước. Thu ngân sách nhà nước vượt kỳ vọng, đạt hơn 26.500 tỷ đồng.

Toàn tỉnh Long An hiện có hơn 19.500 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký hơn 392.000 tỷ đồng và thu hút hơn 1.300 dự án FDI, với tổng vốn gần 12,6 tỷ USD, góp mặt trong Top 10 địa phương hấp dẫn nhất đối với doanh nghiệp lớn trong năm 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, năm 2025, cuối nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp, là thời điểm quan trọng để tỉnh Long An tăng tốc hoàn thành mục tiêu, hướng tới một kỷ nguyên mới. Tỉnh Long An sẽ tiếp tục hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp nhà đầu tư với quan điểm “Chính quyền Long An tiếp tục cùng đồng hành, cùng phát triển với doanh nghiệp”.

Quang cảnh buổi họp mặt

Cũng tại buổi họp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được cũng gửi lời cảm ơn và chúc mừng năm mới đến các cơ quan ngoại giao, hiệp hội, hội và doanh nghiệp đã luôn đồng hành cùng tỉnh trong suốt chặng đường vừa qua.

Bí thư Tỉnh ủy Long An kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đoàn kết, sát cánh cùng tỉnh, phấn đấu đưa tỉnh Long An thành một trong những tỉnh phát triển mạnh trong bản đồ kinh tế cả nước, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

NGỌC PHÚC