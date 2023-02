Thông tin từ Sở KH-ĐT tỉnh Long An, dự kiến ngày 23-2 tới, UBND tỉnh Long An sẽ tổ chức hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh với các cơ quan ngoại giao, hiệp hội, doanh nghiệp năm 2023.

Thông qua chương trình, thắt chặt thêm tình cảm hữu nghị giữa tỉnh với các cơ quan ngoại giao của các quốc gia, các hiệp hội trong và ngoài nước; đồng thời thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tỉnh đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đang hoạt động tại tỉnh Long An.

Lãnh đạo tỉnh Long An sẽ gặp gỡ, lắng nghe các đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Long An để chia sẻ và tháo gỡ các khó khăn của doanh nghiệp; cổ vũ động viên doanh nghiệp tích cực tham gia sản xuất, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh; góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh Long An.