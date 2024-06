Long An: Xả thải ra môi trường, một doanh nghiệp bị phạt 312 triệu đồng

Ngày 11-6, UBND tỉnh Long An cho biết vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH An Hưng Nông (ấp 3, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, Long An) 312 triệu đồng về hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật.

Lấy mẫu nước xả thải tại một số kênh chảy qua xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa

Trong đó, phạt hành chính 80 triệu đồng, ngoài ra, trong mẫu nước thải của công ty có 7 thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải, nên bị xử phạt tăng thêm tính theo tỷ lệ phần trăm đối với từng thông số vượt quy chuẩn, với số tiền xử phạt 232 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền Công ty TNHH An Hưng Nông phải nộp phạt là 312 triệu đồng.

Trước đó, nhiều tuyến kênh giáp ranh 2 tỉnh Tiền Giang và Long An bị ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của hàng ngàn người dân trong khu vực. UBND huyện Thạnh Hóa phối hợp với ngành chức năng tỉnh Long An lấy mẫu phân tích nước thải xả ra môi trường bên ngoài của chi nhánh Công ty TNHH An Hưng Nông.

Kết quả, thông số pH vượt 2.121 lần; COD vượt 2.514 lần; chất rắn lơ lửng vượt 96,1 lần; tổng nitơ vượt 3,3 lần; tổng phốt pho vượt 44,9 lần; amoni vượt 4,4 lần; sunfua vượt 1,18 lần… so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp; lưu lượng nước thải khoảng từ 3-4m3/ngày.

Công ty TNHH An Hưng Nông xả thải ra môi trường bên ngoài

Ngoài ra, chi nhánh Công ty TNHH An Hưng Nông còn vi phạm về xây lắp công trình xử lý chất thải và một số công trình khác sai quy định. Ngành chức năng tỉnh Long An vừa đề xuất UBND tỉnh Long An xử phạt hành chính lỗi vi phạm này với số tiền hơn 412 triệu đồng.

NGỌC PHÚC