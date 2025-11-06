Long Sơn – điểm nhấn phát triển mới phía Đông TPHCM

Đây là vùng đất nổi tiếng với nghề nuôi trồng thủy sản truyền thống và du lịch sinh thái gắn liền với cảnh quan tự nhiên, có di tích quốc gia Nhà Lớn – công trình đặc sắc trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người dân địa phương, tạo điểm nhấn cho phát triển du lịch tâm linh. Đặc biệt, Long Sơn hiện là nơi đặt Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn, một trong những dự án công nghiệp trọng điểm quốc gia, mở ra cơ hội thúc đẩy công nghiệp phụ trợ, logistics và dịch vụ.

Những năm gần đây, Long Sơn được định hướng trở thành cực tăng trưởng mới nhờ vị trí chiến lược kết nối với cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, Quốc lộ 51 và hệ thống cảng biển quốc tế Cái Mép - Thị Vải, đóng góp quan trọng vào chiến lược phát triển kinh tế biển, đô thị công nghiệp và du lịch bền vững của TPHCM.

Địa hình núi kết hợp rừng ngập mặn tạo không gian xanh riêng biệt cho xã đảo

Nghề làm muối truyền thống ở Long Sơn

Nuôi cá lồng bè trên sông Chà Và tạo thu nhập đáng kế cho người dân xã đảo

Người dân xã đảo bình dị giữa cuộc sống hàng ngày

Nhà Lớn Long Sơn, nơi lưu giữ những nét đẹp cổ kính

Muối, cá, tôm khô là sản phẩm đặc trưng của xã đảo

Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn, dự án được đầu tư hơn 5 tỷ USD mở ra hướng phát triển mới cho xã đảo

Cảng quốc tế Long Sơn - cảng container đầu tiên và duy nhất tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cung cấp các chuyến tàu container nội địa

Trụ sở chính quyền xã Long Sơn (TPHCM) rực rỡ cờ hoa sau sáp nhập

PHÚ NGÂN