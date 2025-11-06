Xã hội

Đô thị

Long Sơn – điểm nhấn phát triển mới phía Đông TPHCM

SGGPO

Cách trung tâm TPHCM khoảng 80km, xã Long Sơn có diện tích hơn 90km², nổi bật với hệ sinh thái rừng ngập mặn phong phú và tiềm năng phát triển kinh tế biển.

Đây là vùng đất nổi tiếng với nghề nuôi trồng thủy sản truyền thống và du lịch sinh thái gắn liền với cảnh quan tự nhiên, có di tích quốc gia Nhà Lớn – công trình đặc sắc trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người dân địa phương, tạo điểm nhấn cho phát triển du lịch tâm linh. Đặc biệt, Long Sơn hiện là nơi đặt Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn, một trong những dự án công nghiệp trọng điểm quốc gia, mở ra cơ hội thúc đẩy công nghiệp phụ trợ, logistics và dịch vụ.

Những năm gần đây, Long Sơn được định hướng trở thành cực tăng trưởng mới nhờ vị trí chiến lược kết nối với cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, Quốc lộ 51 và hệ thống cảng biển quốc tế Cái Mép - Thị Vải, đóng góp quan trọng vào chiến lược phát triển kinh tế biển, đô thị công nghiệp và du lịch bền vững của TPHCM.

DJI_0376.JPG
Địa hình núi kết hợp rừng ngập mặn tạo không gian xanh riêng biệt cho xã đảo
DJI_0379.JPG
Nghề làm muối truyền thống ở Long Sơn
DSC02366.JPG
Nuôi cá lồng bè trên sông Chà Và tạo thu nhập đáng kế cho người dân xã đảo
DSC02382.JPG
Người dân xã đảo bình dị giữa cuộc sống hàng ngày
DSC02395.JPG
Nhà Lớn Long Sơn, nơi lưu giữ những nét đẹp cổ kính
DSC02387.JPG
Muối, cá, tôm khô là sản phẩm đặc trưng của xã đảo
z7031148741164_62e44e8ac60c49e6cea3025a24f3c322.jpg
Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn, dự án được đầu tư hơn 5 tỷ USD mở ra hướng phát triển mới cho xã đảo
DJI_0391.JPG
Cảng quốc tế Long Sơn - cảng container đầu tiên và duy nhất tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cung cấp các chuyến tàu container nội địa
DSC02430.JPG
Trụ sở chính quyền xã Long Sơn (TPHCM) rực rỡ cờ hoa sau sáp nhập
PHÚ NGÂN

Từ khóa

Long Sơn Sông Chà Và Hóa dầu Long Sơn Công nghiệp trọng điểm Thị Vải Làm muối Quốc lộ 51 Tôm khô Rừng ngập mặn Du lịch sinh thái

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn