Long Sơn – điểm nhấn phát triển mới phía Đông TPHCM
SGGPO
Cách trung tâm TPHCM khoảng 80km, xã Long Sơn có diện tích hơn 90km², nổi bật với hệ sinh thái rừng ngập mặn phong phú và tiềm năng phát triển kinh tế biển.
Đây là vùng đất nổi tiếng với nghề nuôi trồng thủy sản truyền thống và du lịch sinh thái gắn liền với cảnh quan tự nhiên, có di tích quốc gia Nhà Lớn – công trình đặc sắc trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người dân địa phương, tạo điểm nhấn cho phát triển du lịch tâm linh. Đặc biệt, Long Sơn hiện là nơi đặt Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn, một trong những dự án công nghiệp trọng điểm quốc gia, mở ra cơ hội thúc đẩy công nghiệp phụ trợ, logistics và dịch vụ.
Những năm gần đây, Long Sơn được định hướng trở thành cực tăng trưởng mới nhờ vị trí chiến lược kết nối với cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, Quốc lộ 51 và hệ thống cảng biển quốc tế Cái Mép - Thị Vải, đóng góp quan trọng vào chiến lược phát triển kinh tế biển, đô thị công nghiệp và du lịch bền vững của TPHCM.