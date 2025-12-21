Tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng tại phường Vũng Tàu

Chiều 21-12, UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) tổ chức khảo sát các vướng mắc trong thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng tại dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường Cô Giang và đường Nguyễn Kim.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường Cô Giang có tổng mức đầu tư gần 235 tỷ đồng. Địa phương đã ban hành quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư cho 144/144 trường hợp đơn vị, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án, với tổng chi phí đền bù giải phóng mặt bằng hơn 200 tỷ đồng.

Đến nay, đã có 141/144 hộ, đơn vị và đất giao thông đã bàn giao mặt bằng, còn 3 hộ dân với diện tích gần 50m2 chưa bàn giao mặt bằng do chưa đồng ý với phương án bồi thường và hỗ trợ của nhà nước.

Lãnh đạo phường Vũng Tàu khảo sát thực địa. Ảnh: QUANG VŨ

Đối với dự án cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Kim có tổng diện tích đất phải thu hồi 4.092,5 m2 của 57 hộ dân, 2 đơn vị, đã có 56 hộ và 2 đơn vị bàn giao mặt bằng. Hiện tại còn 1 hộ với diện tích gần 30m2 chưa thu hồi, nguyên nhân là tòa nhà này được xây dựng trước năm 1975, do Nhà nước quản lý và cho cán bộ thuê sử dụng. Vì nhà cũ nên việc tháo dỡ một phần diện tích nhỏ phía trước dễ dẫn đến sập nhà, chính quyền địa phương đang tìm phương án khả thi nhất để thực hiện việc giải phóng mặt bằng.

Tại buổi khảo sát, ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu yêu cầu cơ quan chức năng đánh giá lại các nguyên nhân, vướng mắc của các hộ chưa đồng ý bàn giao mặt bằng để thực hiện 2 dự án nói trên.

Dự án cải tạo, nâng cấp và mở rộng đường Cô Giang. Ảnh: QUANG VŨ

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vũng Tàu, để giải quyết khó khăn và đảm bảo tiến độ, hoàn thành công tác thảm nhựa mặt đường Cô Giang xong trước ngày 31-12-2025, ban đề nghị UBND phường Vũng Tàu chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức mời họp vận động các hộ dân của dự án tại thực địa. Trong trường hợp 3 hộ dân tiếp tục không đồng thuận bàn giao mặt bằng, sau khi kết thúc vận động đề nghị UBND phường Vũng Tàu phối hợp Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất khu vực Vũng Tàu hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất theo quy định và tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất.

Đối với diện tích đất nhà nước đang quản lý thuộc dự án đường Nguyễn Kim, ban đề xuất phương án tháo dỡ phần diện tích 30m2 để bảo đảm không ảnh hưởng kết cấu nhà.

Ông Vũ Hồng Thuấn cho biết, các dự án này là dự án chỉnh trang đô thị trọng điểm khu vực trung tâm phường. Trong khi đó, phần diện tích đất chưa thu hồi còn rất nhỏ nhưng ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. Do đó, các cơ quan chức năng phải đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng và hoàn thiện dự án.

Đặc biệt, trong dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch, đơn vị thi công phải thu gom hệ thống dây cáp viễn thông, ống thoát nước và các phương tiện, máy móc vào sát vỉa hè, bảo đảm không phát sinh vướng mắc, ô nhiễm trong quá trình thi công để người dân vui Giáng sinh, đón năm mới.

QUANG VŨ