Sức sống cơ sở

Tiểu thương phường Đông Hòa tham gia tập huấn phòng cháy chữa cháy

SGGPO

Ngày 21-12, hơn 170 cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Đông Hòa (TPHCM) vào vai cảnh sát phòng cháy chữa cháy xử lý các tình huống bất ngờ.

PCCC DONG HOAO 1.jpg
Cảnh sát PCCC hướng dẫn người dân sử dụng bình chữa cháy

Chương trình do Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Khu vực 33 (Công an TPHCM) phối hợp Công an phường Đông Hòa thực hiện, nhằm tuyên truyền các quy định pháp luật về PCCC và phát động phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH gắn với bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

PCCC DONG HOA 2.jpg
Tiểu thương thực hành chữa cháy

Nhiều tiểu thương rất hào hứng khi được chiến sĩ cảnh sát PCCC trực tiếp hướng dẫn các bước xây dựng mô hình an toàn PCCC tại khu dân cư; thực hành kỹ năng sử dụng thiết bị phá dỡ cấu kiện, dây cứu nạn cứu hộ và thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ như bình bột, bình CO₂...

Các tiểu thương cũng ký cam kết chấp hành quy định về an toàn PCCC&CNCH như trang bị phương tiện, thiết bị chữa cháy, tham gia đầy đủ các buổi tập huấn để nâng cao kỹ năng xử lý các tình huống cháy nổ đột xuất, bất ngờ.

PCCC DIOANG HOA 3.jpg Hàng trăm tiểu thương được phổ biến kiến thức về PCCC

Thời gian qua phường Đông Hòa đặc biệt chú trọng công tác PCCC trong nhà trọ, cơ sở kinh doanh. Trước đó, địa phương đã ban hành kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, PCCC tại nhà ở nhiều tầng và chung cư mini.

Đến nay, đoàn kiểm tra liên ngành của phường đã kiểm tra 73/123 trường hợp, đạt 59,34% kế hoạch. Qua đó ghi nhận chủ các cơ sở trọ, chung cư mini thực hiện tốt các quy định về thẩm duyệt, có phương án PCCC. Tuy nhiên vẫn còn trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng, vi phạm quy định về lối thoát hiểm...

VĂN CHÂU

Từ khóa

tiểu thương tham gia chữa cháy phường đông hòa hóa thân cảnh sát PCCC

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn