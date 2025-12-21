Đêm sân khấu đầy cảm xúc với “Khát vọng bình yên”

Khát vọng bình yên của tác giả Ngọc Trúc, do NSND Trần Ngọc Giàu đạo diễn đã góp phần giúp thế hệ trẻ hiểu thêm về lịch sử, đồng thời gợi nhắc các giá trị của hòa bình và lòng nhân ái cần được gìn giữ, lan tỏa trong đời sống hôm nay.

Khán giả chăm chú theo dõi vở diễn

Tối 21-12, tại Trung tâm văn hóa - nghệ thuật - thể thao Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Bà Rịa, TPHCM), Sở VH-TT TPHCM phối hợp với Nhà hát Kịch TPHCM tổ chức biểu diễn vở kịch Khát vọng bình yên, phục vụ miễn phí đông đảo khán giả địa phương.

Một phân cảnh trong vở kịch Khát vọng bình yên

Khát vọng bình yên tái hiện cuộc đời và tinh thần chiến đấu của Võ Thị Mơ (Bảy Mơ), người chỉ huy Trung đội nữ du kích Củ Chi, nhân vật lịch sử tiêu biểu cho tinh thần quả cảm của phụ nữ Việt Nam trong kháng chiến.

Lấy bối cảnh Củ Chi những năm 1960, tác phẩm kể câu chuyện cô Mơ khi mới 16 tuổi, đang là học sinh tại Sài Gòn, đã cùng người yêu là Thành trở về quê tham gia kháng chiến. Nhờ mưu trí và gan dạ, Mơ nhanh chóng trưởng thành trong chiến đấu, được giao trọng trách xã đội trưởng. Bi kịch xảy ra khi Thành hy sinh ngay sau lễ cầu hôn, để lại mất mát lớn trong cuộc đời người nữ du kích trẻ.

Khoảnh khắc Mơ quyết định không kích nổ mìn

Không đặt trọng tâm vào việc tái hiện các chiến công quân sự, Khát vọng bình yên tạo dấu ấn bằng một chi tiết giàu tính nhân văn, quyết định không kích nổ mìn, tha chết cho bốn binh lính Mỹ của người nữ du kích từng mang danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ”. Hành động này từng gây nhiều tranh luận trong nội bộ đơn vị, nhưng về sau được lý giải khi một cựu binh Mỹ được tha mạng trở về nước, tham gia các phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam.

Một số phân đoạn trên sân khấu khiến khán phòng trở nên lắng lại. Ở những cảnh cao trào, khán giả chăm chú dõi theo diễn biến tâm lý của nhân vật chính khi đứng trước lựa chọn khó khăn giữa hận thù và lòng trắc ẩn, tạo nên không khí trầm lắng trong suốt buổi diễn.

Thông qua câu chuyện của Bảy Mơ, vở kịch đặt ra suy ngẫm về lòng nhân ái và khát vọng hòa bình, khẳng định sức mạnh cảm hóa con người ngay cả trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt.

Người lính Mỹ từng được Mơ tha mạng sau đó đã trở lại Việt Nam tìm gặp cô

Thành công của đêm diễn có sự đóng góp của tập thể nghệ sĩ Nhà hát Kịch TPHCM với dàn diễn viên giàu kinh nghiệm như: NSƯT Việt Hà, Nguyễn Thanh Tú, Huỳnh Tấn, Đỗ Thủy, Đoàn Thạch Phượng, Hồng Phạm, Huỳnh Thanh Trung, Hứa Mạnh Dũng… Lối diễn tiết chế, chân thực giúp câu chuyện lịch sử trở nên gần gũi, dễ chạm đến cảm xúc người xem.

