Sức sống cơ sở

Xã Châu Pha thăm, tặng quà cán bộ lão thành cách mạng nhân ngày 22-12

SGGPO

Hoạt động thể hiện sự tri ân người có công và góp phần củng cố truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, tăng cường đoàn kết quân - dân, xây dựng quốc phòng toàn dân.

Chiều 21-12, nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 – 22-12-2025), đoàn lãnh đạo xã Châu Pha đã đến thăm, tặng quà người có công với cách mạng và các gia đình chính sách trên địa bàn.

Đoàn đã đến thăm hỏi, tri ân các cán bộ lão thành cách mạng từng tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp tiêu biểu như: ông Nguyễn Hữu An (ấp 1), ông Nguyễn Hường (ấp Tân Ro), ông Đặng Xuân Na (ấp Tân Long) và các ông Dương Đức Lan, Phạm Hào (ấp Tân Lễ A).

châu pha thăm.JPG
Đoàn lãnh đạo xã Châu Pha thăm, tặng quà ông Phạm Hào
châu pha thăm 2.jpg
Đoàn thăm gia đình ông Nguyễn Hữu An
Châu pha thăm 4.jpg
Đoàn đến thăm, tặng quà ông Nguyễn Hường

Tại các gia đình, lãnh đạo xã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp, hy sinh của các thế hệ đi trước; đồng thời trao tặng những phần quà thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

* Dịp này, xã Châu Pha cũng tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, gồm: Khu vực phòng thủ 5 - Tam Long và Đại đội Kho vũ khí - Đạn 694 (Phòng Hậu cần - Kỹ thuật).

châu pha thăm 5.jpg
Đoàn lãnh đạo xã Châu Pha thăm Khu vực phòng thủ 5 - Tam Long
châu pha thăm 6.jpg
Đoàn đến thăm và tặng quà Đại đội Kho vũ khí - Đạn 694 (Phòng Hậu cần - Kỹ thuật)
TRÚC GIANG

