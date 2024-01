Lớp học ở xã đảo Thạnh An bước vào chuyển đổi số

Ngày 25-1, đoàn công tác TPHCM do đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã dự lễ bàn giao lớp học số, trao tặng quà tết cho các hộ nghèo, hộ khó khăn và làm việc với Đảng ủy xã Thạnh An, huyện Cần Giờ.

Thí điểm lớp học số

Mở đầu chương trình làm việc tại xã đảo Thạnh An, đồng chí Nguyễn Hồ Hải cùng đoàn tham dự lễ bàn giao lớp học số cho Trường Tiểu học Thạnh An, do Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức.

Tại Trường Tiểu học Thạnh An, đồng chí dự giờ học Ngoại ngữ và Âm nhạc theo hình thức lớp học số; thăm hỏi các em học sinh về chương trình học qua lớp học số.

Học sinh Trường Tiểu học Thạnh An tham gia buổi học theo mô hình lớp học số

Bà Lâm Hồng Lãm Thúy, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học (Sở GD-ĐT TPHCM) cho biết, sở có nhiều mô hình, hoạt động chuyển đổi số thay đổi trên nền tảng trực tuyến. Dịch Covid-19 vừa thách thức cũng là thời cơ để thầy cô và học sinh thay đổi mạnh mẽ tư duy và nhận thức để từ đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong dạy và học.

Lớp học số được thí điểm trong năm học 2022-2023 với môn Ngoại ngữ và Tin học cho học sinh tiểu học ở xã Thạnh An và một trường tiểu học ở huyện Củ Chi.

“Lớp học số không chỉ giải quyết câu chuyện thiếu giáo viên mà còn hỗ trợ cho các trường ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo cũng như những trường thiếu giáo viên tận dụng được giáo viên giỏi dạy ngoại ngữ của thành phố để chia sẻ, giảng dạy cho học sinh ở vùng sâu, vùng xa, biên giới như xã đảo Thạnh An”, bà Lâm Hồng Lãm Thúy khẳng định.

Phát biểu tại lễ bàn giao lớp học số, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải chia sẻ với những khó khăn của xã đạo Thạnh An, với điều kiện học tập của các em học sinh cũng như điều kiện khám chữa bệnh của người dân. Đồng chí hoan nghênh Sở GD-ĐT, Sở Y tế, lực lượng vũ trang thành phố đã chủ động có các việc làm, hoạt động thiết thực để hỗ trợ bà con trong xã, trong đó có lớp học số do Sở GD-ĐT phối hợp tổ chức. Đồng chí đánh giá, đây là nội dung thiết thực, gắn sát nhất với chủ đề năm 2024 của TPHCM, đó là “Quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023 của Quốc hội”. Đồng chí mong muốn với kết quả bước đầu sẽ giúp khoảng cách giữa trẻ em xã đảo với các quận trung tâm của thành phố ngắn lại, những thiệt thòi của các em sẽ được bù đắp phần nào.

Các em học sinh học Ngoại ngữ theo mô hình lớp học số

Sắp tới, đồng chí Nguyễn Hồ Hải mong muốn Sở GD-ĐT tiếp tục triển khai thêm các hình thức hỗ trợ các em cả về vật chất, tinh thần và điều kiện học tập. Đây phải là việc làm, nhiệm vụ thường xuyên.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM kêu gọi các các cơ quan, đoàn thể của thành phố tiếp tục chung tay chăm lo cho người dân để bà con và các em học sinh xã đảo duy nhất của TPHCM có điều kiện sinh sống và học tập tốt hơn.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Hồ Hải tặng quà tết đến lãnh đạo 3 trường học trên địa bàn xã: Mầm non Thạnh An, Tiểu học Thạnh An và THCS-THPT Thạnh An.

Đề xuất chính sách hỗ trợ riêng để thu hút, giữ chân cán bộ

Tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Thạnh An, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ Nguyễn Ngọc Xuân đã báo cáo với đoàn về việc thực hiện chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hồ Hải về hỗ trợ xã đảo Thạnh An. Trong đó, Phòng GD-ĐT, Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM đã khảo sát thực tế, lắp đặt thiết bị lớp học ảo tại Trường Tiểu học Thạnh An và Trường THCS-THPT Thạnh An. Đến nay đã triển khai 2 lớp học số tại Trường Tiểu học Thạnh An.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải dâng hương tại Phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã đảo Thạnh An

Đồng thời, hoàn thành việc mua sắm, lắp đặt hệ thống lọc nước cho Trường Tiểu học Thạnh An và Trường THCS-THPT Thạnh An. Hội LHPN TPHCM đã tổ chức trao tặng 9 phương tiện sinh kế; Hội Nông dân TPHCM đã trao tặng 46 công cụ sản xuất, phương tiện sinh kế cho người dân. UBND xã Thạnh An đã tiếp nhận và thực hiện xong việc mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác.

Toàn xã cũng đã hoàn thành lắp đặt 25 bộ năng lượng mặt trời cho hộ dân, 16 bộ ngoài đường. Xã cũng đang thi công hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thuộc tuyến đường trục chính Cù Lao Phú Lợi, cụ thể là thực hiện ngầm hóa hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng công cộng… Riêng các chỉ đạo khác của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải, xã đang tiếp tục triển khai thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải và các đại biểu thăm hỏi người dân xã Thạnh An

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải chia sẻ với người dân xã đảo Thạnh An nói chung và huyện Cần Giờ nói riêng về khó khăn đặc thù về địa lý.

Quang cảnh buổi làm việc

Nhắc lại chỉ đạo về rà soát, báo cáo Thành ủy, UBND TPHCM có cơ chế chính sách đối với người dân và cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách đang công tác tại xã đảo Thạnh An được hưởng các chế độ hỗ trợ như các xã đảo khác để tạo điều kiện thu hút nguồn nhân lực, đồng chí yêu cầu huyện Cần Giờ phải tập trung nghiên cứu sớm.

Ngoài chính sách chung của Trung ương và Nghị quyết chi thu nhập tăng thêm của HĐND TPHCM, huyện Cần Giờ phải khẩn trương nghiên cứu, phối hợp với các sở nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ riêng để thu hút, giữ chân cán bộ, công chức trên địa bàn xã Thạnh An, nhất là giáo viên và lực lượng vũ trang. “Thậm chí việc khen thưởng cho học sinh giỏi ở xã Thạnh An cũng phải khác đất liền”, đồng chí nói.

Về các công trình trọng điểm của xã, đồng chí Nguyễn Hồ Hải yêu cầu đảng ủy xã bám vào Nghị quyết của Huyện ủy huyện Cần Giờ và triển khai theo lộ trình để nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân xã, gắn với từng thời điểm của thành phố. “Chẳng hạn 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, xã đảo Thạnh An sẽ làm gì, có công trình gì”, đồng chí gợi mở và yêu cầu Huyện ủy huyện Cần Giờ, Đảng ủy xã Thạnh An tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có kết quả các công trình, phần việc đã được chỉ đạo trong các cuộc làm việc trước đó.

Trước khi diễn ra buổi làm việc với Đảng ủy xã Thạnh An, đồng chí Nguyễn Hồ Hải cùng đoàn công tác thăm, tặng quà tết các đơn vị lực lượng vũ trang và 100 suất quà cho gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn xã đảo Thạnh An nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải thăm hỏi người dân trong chương trình tặng quà tết Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM tặng quà tết đến lực lượng vũ trang trên địa bàn xã Thạnh An Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM tặng quà tết cho người dân hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thạnh An

THU HƯỜNG