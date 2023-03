Lực lượng công an nhân dân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng nhất

Sáng 6-3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự lễ kỷ niệm 75 năm "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy"; 75 năm Ngày truyền thống Xây dựng lực lượng công an nhân dân (11-3-1948 – 11-3-2023) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng nhất.

Diễn văn tại lễ kỷ niệm, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ, trong suốt cuộc đời mình, Bác Hồ kính yêu luôn dành sự quan tâm đặc biệt, chăm lo giáo dục, rèn luyện, xây dựng lực lượng công an nhân dân thành lực lượng vũ trang trọng yếu, giữ vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, với Nhà nước và nhân dân.

Người đã để lại nhiều di thư, lời huấn thị vô cùng quý báu, có giá trị to lớn đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân. Cách đây 75 năm, ngày 11-3-1948, Bác Hồ đã có Thư gửi Công an Khu XII, nêu rõ Sáu điều về "Tư cách người công an cách mệnh", đó là:

"Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm chính.

Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.

Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.

Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.

Đối với công việc, phải tận tuỵ.

Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo".

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cho rằng, Sáu điều Bác Hồ dạy công an nhân dân ra đời trong thời điểm vận mệnh dân tộc ta đứng trước những thử thách to lớn, chính là yêu cầu của cách mạng đối với lực lượng công an nhân dân.

“Sáu điều Bác Hồ dạy về "Tư cách người công an cách mệnh" chỉ có 51 từ, với sáu câu; nội dung ngắn gọn, giản dị, mộc mạc, dễ nhớ, song đây là những lời huấn thị, chỉ dạy ân cần của Bác đối với lực lượng công an nhân dân vô cùng sâu sắc, phong phú, thể hiện đầy đủ ý nghĩa cách mạng và khoa học, lý luận và thực tiễn, phẩm chất và năng lực của người cán bộ chiến sĩ công an nhân dân cách mệnh.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Công an, Sáu điều Bác Hồ dạy đã khái quát toàn diện bản chất đặc trưng, hình mẫu của người công an cách mạng. Đó là: "Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; có lý tưởng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí tiến công cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; gắn bó mật thiết với nhân dân; sẵn sàng chiến đấu, anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân".

Sáu điều Bác Hồ dạy công an nhân dân đã trở thành nguyên tắc, phương châm hành động, thái độ ứng xử, là chuẩn mực về nhân cách mà mỗi cán bộ chiến sĩ công an, dù ở cương vị công tác nào cũng phải nỗ lực phấn đấu thực hiện cho bằng được. Đây thực sự là "kim chỉ nam" cho mọi hoạt động của lực lượng công an nhân dân trong các thời kỳ cách mạng.

Nhìn lại lịch sử 75 năm học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định, lực lượng công an nhân dân đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, góp phần viết nên những trang sử oanh liệt, hào hùng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Lãnh đạo Bộ Công an khẳng định, bước vào thời kỳ đổi mới, việc học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy đã trở thành phong trào thi đua rộng lớn, luôn luôn là nội dung trọng tâm, xuyên suốt trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng công an nhân dân.

Qua việc thực hiện hiệu quả phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" và được tôi luyện trong công tác, chiến đấu, lực lượng công an nhân dân đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, lập nên nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao và tặng thưởng 16 Huân chương Sao Vàng, 100 Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý khác. Chỉ tính riêng từ khi đất nước đổi mới đến nay, đã xuất hiện 285 tấm gương cán bộ chiến sĩ anh dũng hy sinh, 1.435 cán bộ chiến sĩ công an bị thương trong khi thi hành nhiệm vụ, góp phần tô thắm truyền thống anh hùng vẻ vang, củng cố niềm tin yêu và sự gắn bó máu thịt của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân.

Thay mặt cho thế hệ trẻ công an nhân dân, Đại úy Nguyễn Văn Tân (cán bộ Ban Thanh niên công an nhân dân, Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an, hiện đang tăng cường cho Công an xã Quảng Nhâm – xã biên giới của huyện vùng cao A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế) nhận thức sâu sắc rằng, truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân kết tinh từ tâm huyết, trí tuệ, lòng dũng cảm và sự hy sinh xương máu của bao thế hệ cán bộ chiến sĩ công an, mà thế hệ trẻ công an nhân dân phải ra sức giữ gìn, phát huy. Truyền thống đó cũng bắt nguồn từ việc thường xuyên, kiên trì học tập, rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ kính yêu đã dạy, bởi đó là những đạo đức và tư cách mà người Công an cách mạng phải có và phải giữ cho đúng.

Thực hiện lời Bác dạy, với trách nhiệm của người thanh niên công an và nhiệt huyết của người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, gần 400 cán bộ trẻ đã gác lại những dự định, hạnh phúc cá nhân, xung phong đảm nhận nhiệm vụ tại các xã biên giới trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

"Đặc biệt, được thường xuyên làm việc, tiếp xúc với nhân dân, thực hiện các nhiệm vụ "3 cùng", "4 cùng" bám dân, bám bản, xây dựng và phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc... chúng tôi càng thấm thía hơn lời Bác dạy: "Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép" và chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an phải luôn "Trọng dân, gần dân, lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an", Đại uý Nguyễn Văn Tân xúc động bày tỏ.

Khẳng định lòng trung thành và biết ơn vô hạn đối với Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, thế hệ trẻ công an nhân dân hứa sẽ quyết tâm học tập và thực hiện thật tốt Sáu điều Bác Hồ dạy; xung kích, tình nguyện mang tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, góp phần xây dựng đất nước ta phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn...