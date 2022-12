Thủ tướng gặp mặt nhân chứng lịch sử Công an nhân dân

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vinh dự, vui mừng, xúc động được gặp các nhân chứng lịch sử là cán bộ CAND đã trực tiếp chiến đấu phòng chống gián điệp biệt kích, chống chiến tranh phá hoại của Mỹ đối với miền Bắc xã hội chủ nghĩa giai đoạn 1954-1975, nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12-1972 - 12-2022) và chuẩn bị kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27-1-1973 - 27-1-2023). Thủ tướng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc nhất đối với những đóng góp hết sức to lớn, quan trọng của các cán bộ, chiến sĩ CAND trên trận tuyến cam go, quyết liệt và rất đáng tự hào trong những giai đoạn lịch sử cam go, khốc liệt nhưng vô cùng vẻ vang, oanh liệt của dân tộc ta; tưởng nhớ các cán bộ, chiến sĩ công an đã hy sinh trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại và gián điệp biệt kích của Mỹ và những đồng chí đã mất vì tuổi cao, sức yếu.

“Các đồng chí có mặt hôm nay tại đây không chỉ là nhân chứng lịch sử trong đấu tranh chống chiến tranh phá hoại và gián điệp biệt kích thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, mà còn là nhân chứng lịch sử anh hùng của lực lượng CAND Việt Nam anh hùng. Tôi tin tưởng, bằng tình cảm và trách nhiệm, các đồng chí tiếp tục đóng góp và tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đảng, Nhà nước, lực lượng CAND và các tầng lớp nhân dân luôn trân trọng những đóng góp của các đồng chí”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng đánh giá, thời gian qua, kế thừa và phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang, lực lượng CAND đã tiếp tục có nhiều đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Các đồng chí đã thực hiện tốt các nghị quyết về xây dựng Đảng; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là thực hiện công tác tham mưu, công tác chiến đấu và công tác quản lý nhà nước; đã tích cực nắm tình hình đối tác, đối tượng, không để bị động bất ngờ. Tham gia tích cực công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tiếp tục củng cố, xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng văn hóa CAND và hình ảnh người chiến sĩ CAND với truyền thống tốt đẹp “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Còn Đảng, còn mình”, “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”...