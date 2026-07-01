Lực lượng quân đội và công an Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela

Thông tin từ Bộ Quốc phòng cho biết, trưa 29-6 (giờ địa phương, tức đêm 29-6 theo giờ Hà Nội), chuyến bay chở lực lượng quân đội và công an tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Simón Bolívar ở TP Maiquetia, bang La Guaira.

Chia sẻ tại lễ đón đoàn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Venezuela Yvan Gil Pinto bày tỏ xúc động trước tình cảm mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Chính phủ, nhân dân Venezuela trong thời khắc khó khăn hiện nay; đồng thời thay mặt Chính phủ và nhân dân Venezuela gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam.

Các thành viên đoàn Việt Nam khảo sát thực địa chuẩn bị cho nhiệm vụ cứu hộ ngay sau khi đến thành phố Maiquetia, bang La Guaira. Ảnh: Bộ Công an

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam), Trưởng đoàn công tác Việt Nam khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình thực hiện nhiệm vụ, san sẻ khó khăn với Chính phủ và nhân dân Venezuela. Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ cũng bày tỏ xúc động và tự hào khi các lực lượng của Việt Nam hành quân nửa vòng trái đất sang Venezuela chỉ chưa đầy 48 giờ sau khi nhận chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để cùng chung tay với các nước, các tổ chức quốc tế chia sẻ khó khăn với đất nước bạn.

Ngày 30-6, Vietnam Airlines cho biết hãng đã thực hiện liên tiếp 2 chuyến bay đặc biệt đưa cán bộ, chiến sĩ cùng 71,8 tấn trang thiết bị, hàng hóa, chó nghiệp vụ tới Venezuela. Tổng chặng bay kéo dài gần 24 tiếng.

Đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela có 124 thành viên. Đoàn sử dụng 8 chó nghiệp vụ hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Sau khi hoàn tất thủ tục, chiều 29-6 (giờ địa phương), với sự hỗ trợ của phía Venezuela, đoàn cơ động đến vị trí đóng quân ở bang La Guaira, vận chuyển trang thiết bị, nhu yếu phẩm, vật tư y tế, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Sau đó, trưởng đoàn cùng một số thành viên và đại diện phía Venezuela đã đi khảo sát thực địa để chuẩn bị triển khai nhân lực và trang thiết bị thực hiện tìm kiếm, cứu nạn.

Cùng ngày, Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Trưởng đoàn công tác của Bộ Công an cho biết, theo kế hoạch, đoàn công tác sẽ phối hợp với lực lượng cứu hộ nước sở tại và các đoàn cứu hộ quốc tế tham gia tìm kiếm người mất tích; khám, chữa bệnh, hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất, thực hiện các nhiệm vụ khác theo đề nghị của phía Venezuela, phù hợp với chuyên môn và khả năng của đoàn.

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