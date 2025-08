Lực lượng vũ trang TPHCM đột phá xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Trong bối cảnh hiện nay, việc bảo vệ vững chắc TPHCM - đầu tàu về kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học công nghệ; địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh của cả nước đã và đang đặt ra những yêu cầu cấp thiết về đổi mới tư duy chiến lược, nâng cao khả năng tham mưu, huấn luyện và sức mạnh chiến đấu tổng hợp của lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố.

Đảm bảo giữ vững địa bàn trọng yếu

Trước yêu cầu đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TPHCM đã xác định: Đột phá xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu” là nhiệm vụ mang tính then chốt và là trụ cột chiến lược để nâng cao năng lực tác chiến, đảm bảo giữ vững địa bàn trọng yếu phía Nam của Tổ quốc; chủ động nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình và sẵn sàng xử lý mọi tình huống, không để bị động bất ngờ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm thành phố ổn định và phát triển bền vững.

Những năm qua, LLVT TPHCM luôn làm công tác tham mưu cho Thành ủy, UBND TPHCM và Bộ Tư lệnh Quân khu 7 triển khai thực hiện 12 dự án về công tác quân sự, quốc phòng an ninh (với tổng vốn đầu tư 10.093 tỷ đồng) chặt chẽ, hiệu quả, đúng theo quy định. LLVT TPHCM thực sự là lực lượng nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững chắc. Bên cạnh đó, phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi..., với nhiều nội dung mang tính đột phá, đổi mới, sáng tạo phù hợp với từng đối tượng và điều kiện cụ thể.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và lãnh đạo TPHCM tham quan mô hình học cụ huấn luyện của Bộ Tư lệnh TPHCM

Giai đoạn hiện nay, sẵn sàng chiến đấu không chỉ dừng lại ở việc luyện tập bảo vệ mục tiêu cụ thể hay xử lý tình huống đơn thuần, mà cần được định vị trong chiến lược xây dựng thế trận phòng thủ khu vực, liên kết quốc phòng, an ninh; trên cơ sở gắn chặt giữa đối ngoại quốc phòng và đối ngoại nhân dân. Xác định TPHCM luôn là địa bàn nhạy cảm, tiềm ẩn nguy cơ bị các thế lực thù địch lợi dụng để kích động gây bạo loạn chính trị; gần đây xuất hiện các loại tội phạm công nghệ cao, tấn công mạng, chiến tranh tâm lý, chiến tranh pháp lý và phá hoại kinh tế... với nhiều hình thức tinh vi, xảo quyệt, đòi hỏi LLVT thành phố cần xây dựng nhiều phương án ứng phó và giải quyết nhanh chóng, hiệu quả, kịp thời.

Theo đó, cần thường xuyên rà soát, điều chỉnh các kế hoạch tác chiến, xây dựng các phương án sẵn sàng chiến đấu phù hợp với mọi tình huống; tổ chức luyện tập thực binh xử lý các tình huống phức tạp; đặc biệt trong tác chiến trên địa bàn đô thị, chống biểu tình, khủng bố, bảo vệ hạ tầng trọng yếu và các mục tiêu cấp chiến lược. Đẩy mạnh kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng; vận dụng hiệu quả thành tựu của nền kinh tế phục vụ quốc phòng, các công trình quốc phòng và hoạt động dân dụng.

Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trong huấn luyện

Để nâng cao chất lượng và sức mạnh chiến đấu, công tác huấn luyện quân sự được quan tâm đặt lên hàng đầu và không thể tách rời chiến lược xây dựng quân đội hiện đại; vận dụng tư tưởng “cốt tinh, không cốt đông” trong xây dựng quân đội; thực hiện linh hoạt mô hình đa chiều. LLVT TPHCM chuyển mạnh từ huấn luyện phân tán đơn thuần sang tổ chức huấn luyện hiệp đồng binh chủng; huấn luyện tình huống tổng hợp, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ mô phỏng, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong huấn luyện.

Lần đầu tiên, các kịch bản diễn tập chiến lược được xây dựng sát với chiến tranh đô thị hiện đại, như hình thức tấn công bằng thiết bị không người lái, phá hoại từ không gian mạng, lôi kéo trên mạng xã hội, vũ khí công nghệ cao, khủng bố sinh học, chiến tranh tâm lý... Đây là cách tiếp cận mang tính đón đầu để LLVT thành phố không bị động, bất ngờ trước bất kỳ hình thái chiến tranh nào trong tương lai; nhất là chiến tranh hiện đại, sử dụng vũ khí công nghệ cao.

Trên cơ sở vận dụng những kết quả trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; đẩy mạnh phát động và thực hiện phong trào thi đua tạo động lực to lớn và qua các hội thi, hội thao quốc phòng ở các cấp chính là minh chứng sống động, là diễn đàn huấn luyện tổng hợp, sân chơi chiến lược để đánh giá khách quan về chất lượng, thực chất trong công tác huấn luyện, rèn luyện, tổ chức và chỉ huy. Cùng với đó, làm nền tảng để phát hiện và chọn lọc những hạt nhân nòng cốt cho hội thi, hội thao của đơn vị.

Thực tế cho thấy, LLVT thành phố luôn quan tâm nghiên cứu, tìm tòi và xây dựng nhiều mô hình, cách làm hiệu quả; đặc biệt, thời gian tới, tập trung đột phá vào các hội thi, hội thao kết hợp vận dụng khoa học công nghệ phù hợp với điều kiện và tình hình nhiệm vụ mới. Đây là bước chuyển mang tính chiến lược trong tư duy đổi mới, bảo đảm xây dựng LLVT thành phố vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu” gắn với tổ chức xây dựng lực lượng tinh, gọn, mạnh và vận hành hiệu quả, tiến lên hiện đại; làm chủ vũ khí hiện đại và sáng kiến, cải tiến vũ khí trang bị trong biên chế nâng cao hiệu quả chiến đấu; tạo niềm tin vững chắc cho mỗi cán bộ, chiến sĩ vững chắc tay súng bảo vệ độc lập, chủ quyền của Tổ quốc.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa chính trị sâu sắc, khi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu và LLVT thành phố; chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; mục tiêu xây dựng Quân đội đến năm 2030: “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” đang đặt ra yêu cầu cao đối với LLVT thành phố. Cùng với đó là thực hiện chủ trương hợp nhất cấp tỉnh, bỏ cấp huyện, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp... Đây được xác định vừa là thời cơ nhưng cũng nhiều thách thức đan xen.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TPHCM sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ với nhiều bước đi hết sức thận trọng, chặt chẽ. Nhất là tập trung quán triệt sâu sắc đường lối, chiến lược quốc phòng, quân sự, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của Đảng; Nghị quyết số 230 của Quân ủy Trung ương và Kế hoạch số 1228 của Bộ Quốc phòng về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo.

Với bản lĩnh, tư duy mạnh mẽ và 7 dám: “Dám nghĩ; dám nói, dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách; dám hành động vì lợi ích chung”, LLVT thành phố - đơn vị 3 lần đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng và bảo vệ thành phố. Mỗi bước đột phá hôm nay là một nấc thang lịch sử để LLVT thành phố tiến lên hiện đại hóa, chủ động thích ứng với hình thái chiến tranh mới, góp phần quyết định vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ Quân sự TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 theo tinh thần: “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, quyết thắng”.

LLVT TPHCM xác lập 5 đột phá chiến lược, đó là: Tái cơ cấu tổ chức lực lượng theo hướng tinh - mạnh - nhanh - chính quy hóa đô thị hóa; Chuyển đổi số toàn diện công tác chỉ huy, huấn luyện và hậu cần kỹ thuật; Nâng cao năng lực tác chiến điện tử, an ninh mạng và chống chiến tranh thông tin; Xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược bản lĩnh, tri thức, tư duy mới; Phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” vững chắc để phát triển TPHCM thành siêu đô thị.

Thiếu tướng VŨ VĂN ĐIỀN - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM