Thượng tướng Lê Văn Tuyến dự Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Lâm Đồng

Các đại biểu tham dự đại hội

Tham dự Đại hội có Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; cùng 160 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 4.000 đảng viên sinh hoạt tại 30 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và 124 đại biểu là trưởng công an các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu tiến hành biểu quyết các nội dung tại đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện 14.930 vụ phạm tội về trật tự xã hội; tỷ lệ điều tra, khám phá đạt 87%, riêng các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 96,4%.

Trong đó, đã phát hiện, khởi tố 120 vụ với 185 bị can về tội phạm tham nhũng, chức vụ; 528 vụ với 795 bị can liên quan tội phạm kinh tế, môi trường; xử lý 4.496 vụ với 7.300 đối tượng phạm tội về ma túy...

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thượng tướng Lê Văn Tuyến biểu dương những thành tích của Đảng bộ Công an tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, là địa phương có diện tích lớn nhất cả nước, Lâm Đồng cần tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường phòng ngừa từ sớm, từ xa, coi đây là yếu tố quyết định để giữ vững an ninh trật tự.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị lực lượng công an tỉnh cần triển khai hiệu quả các kế hoạch bảo đảm an ninh kinh tế trong thời kỳ hội nhập, chú trọng vận động quần chúng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy sau sáp nhập, không để ảnh hưởng đến công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

ĐOÀN KIÊN